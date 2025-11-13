Hối hả níu mùa cá cuối năm

Ngày 11-11, tại Vũng Chào (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), ngư dân đang tìm cách đưa những xác tàu bị vỡ, chìm lên bờ để sửa chữa sau cơn bão số 13.

Tất bật sửa chữa tàu thuyền

Mấy ngày trước, Vũng Chào là bãi neo đậu nhưng nay biến thành "nghĩa địa" tàu thuyền với hàng trăm tàu thuyền hư hỏng ngổn ngang trên bãi cát. Tiếng búa, tiếng máy hàn, tiếng người gọi nhau khắp nơi.

Ông Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) cho biết cơn bão số 13 đã đánh con tàu gỗ dài hơn 10 m của ông vỡ làm đôi, hư hỏng nặng. Để khắc phục, ông Hùng phải thuê xe cẩu kéo lên, đưa về xưởng đóng lại vỏ mới. Theo tính toán sơ bộ của ông Hùng, việc đóng lại vỏ mới hết hàng trăm triệu đồng, chưa kể công sửa máy.

Bên cạnh là anh Phạm Văn Ninh (33 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) cùng nhóm người đang tất bật chuẩn bị đưa con tàu đi sửa. Trước bão, anh đưa tàu vào Vũng Chào trú ẩn, nghĩ rằng kín gió, tàu sẽ được an toàn. Ai ngờ cơn bão quá mạnh, thổi dạt hàng chục chiếc tàu đang neo đậu, va đập nhau khiến tàu của anh gãy nát. "Giờ phải thuê xe cẩu hàng chục tấn mới nhấc nổi. Công việc này phải làm thật nhanh, thật sớm để còn kịp ra khơi vụ cuối cùng của năm" - anh Ninh nói.

Cơn bão số 13 đã đi qua được 6 ngày nhưng cuộc sống của ngư dân Gia Lai vẫn chưa ổn định khi nhiều tàu thuyền đánh cá bị hư hỏng. Tại đầm Đạm Thủy (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), nhiều con tàu trị giá hàng tỉ đồng nằm mắc cạn, lật nghiêng, hư hỏng.

Ông Khổng Trọng Hiếu (ngụ xã Đề Gi) có một con tàu bị chìm, hiện chưa tìm được phương án để trục vớt. Tàu bị chìm, dụng cụ bị trôi, hư hỏng nhưng ông Hiếu lo nhất là chi phí trục vớt cao, trong khi không còn vốn liếng.

Trước bão, anh Trần Văn Tâm (ngụ cùng xã) đã đưa tàu vào đầm Đạm Thủy neo đậu với quả neo nặng hơn 2,5 tấn. Tưởng chừng tài sản lớn nhất của gia đình sẽ được an toàn nhưng những cơn sóng cao mà hơn 15 năm đi biển anh chưa từng thấy đã hất tàu lên bờ, gây thiệt hại lớn. Cũng như ông Hiếu, tạm quên đi thiệt hại, anh Tâm đang tất bật chuẩn bị cho việc sửa lại con tàu.

Đưa tàu bị bão số 13 đánh chìm ở Vũng Chào (Đắk Lắk) lên bờ để sửa chữa

Mong được hỗ trợ để sớm ra khơi

Ghi nhận thực tế cho thấy ngư dân đầm Đạm Thủy đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để kéo các tàu cá lên sửa chữa. Thống kê sơ bộ, khu vực đầm Đạm Thủy có 7 tàu cá bị sóng đánh chìm, 20 tàu hư hỏng và 10 tàu mắc cạn. Những ngày sau bão, cơ quan chức năng đang phối hợp hỗ trợ ngư dân tìm đối tác, lên phương án trục vớt, sửa chữa tàu thuyền.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Gia Lai có hơn 92 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, hơn 138 tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 496 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, trên 590 lồng bè bị thiệt hại hoàn toàn.

Trở lại với ngư dân phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên, ông Hùng mong muốn: "Chúng tôi hy vọng Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ phần nào để sớm sửa chữa xong tàu thuyền, kịp thời ra khơi cuối vụ. Chứ giờ chậm ngày nào là thiệt hại ngày đó".

Theo thống kê của UBND phường Sông Cầu, bão số 13 gây thiệt hại ước tính 225 tỉ đồng, trong đó ngành thủy sản thiệt hại hơn 172 tỉ đồng. Phường Sông Cầu có ít nhất 30 tàu cá và 70 xuồng máy bị hư hỏng. Trước tình hình này, UBND phường Sông Cầu kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ khẩn cấp, trong đó đề xuất hệ thống ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ hoặc xóa nợ cho các hộ bị thiệt hại nặng.

Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 15.600 lồng bè hư hỏng, 194 tàu thuyền chìm hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể còn tăng do nhiều lồng bè bị hư hại chưa kiểm đếm hết.

Xưởng sửa tàu hoạt động hết công suất Những ngày qua, các xưởng sửa tàu ở khu vực ven biển 2 tỉnh này hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, các tàu hư hỏng kéo về xưởng vẫn phải xếp hàng chờ. Ngư dân thay phiên nhau túc trực ngày đêm, mong sớm khôi phục lại phương tiện để tiếp tục ra khơi, bám biển.



