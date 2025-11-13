Hối hả níu mùa cá cuối năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hối hả níu mùa cá cuối năm

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Bão số 13 càn quét khiến hàng trăm tàu cá ở Đắk Lắk, Gia Lai bị hư hỏng, ngư dân gạt nước mắt tìm cách sửa chữa để kịp ra khơi cuối vụ

Ngày 11-11, tại Vũng Chào (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), ngư dân đang tìm cách đưa những xác tàu bị vỡ, chìm lên bờ để sửa chữa sau cơn bão số 13.

Tất bật sửa chữa tàu thuyền

Mấy ngày trước, Vũng Chào là bãi neo đậu nhưng nay biến thành "nghĩa địa" tàu thuyền với hàng trăm tàu thuyền hư hỏng ngổn ngang trên bãi cát. Tiếng búa, tiếng máy hàn, tiếng người gọi nhau khắp nơi.

Ông Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) cho biết cơn bão số 13 đã đánh con tàu gỗ dài hơn 10 m của ông vỡ làm đôi, hư hỏng nặng. Để khắc phục, ông Hùng phải thuê xe cẩu kéo lên, đưa về xưởng đóng lại vỏ mới. Theo tính toán sơ bộ của ông Hùng, việc đóng lại vỏ mới hết hàng trăm triệu đồng, chưa kể công sửa máy.

Bên cạnh là anh Phạm Văn Ninh (33 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) cùng nhóm người đang tất bật chuẩn bị đưa con tàu đi sửa. Trước bão, anh đưa tàu vào Vũng Chào trú ẩn, nghĩ rằng kín gió, tàu sẽ được an toàn. Ai ngờ cơn bão quá mạnh, thổi dạt hàng chục chiếc tàu đang neo đậu, va đập nhau khiến tàu của anh gãy nát. "Giờ phải thuê xe cẩu hàng chục tấn mới nhấc nổi. Công việc này phải làm thật nhanh, thật sớm để còn kịp ra khơi vụ cuối cùng của năm" - anh Ninh nói.

Cơn bão số 13 đã đi qua được 6 ngày nhưng cuộc sống của ngư dân Gia Lai vẫn chưa ổn định khi nhiều tàu thuyền đánh cá bị hư hỏng. Tại đầm Đạm Thủy (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), nhiều con tàu trị giá hàng tỉ đồng nằm mắc cạn, lật nghiêng, hư hỏng.

Ông Khổng Trọng Hiếu (ngụ xã Đề Gi) có một con tàu bị chìm, hiện chưa tìm được phương án để trục vớt. Tàu bị chìm, dụng cụ bị trôi, hư hỏng nhưng ông Hiếu lo nhất là chi phí trục vớt cao, trong khi không còn vốn liếng.

Trước bão, anh Trần Văn Tâm (ngụ cùng xã) đã đưa tàu vào đầm Đạm Thủy neo đậu với quả neo nặng hơn 2,5 tấn. Tưởng chừng tài sản lớn nhất của gia đình sẽ được an toàn nhưng những cơn sóng cao mà hơn 15 năm đi biển anh chưa từng thấy đã hất tàu lên bờ, gây thiệt hại lớn. Cũng như ông Hiếu, tạm quên đi thiệt hại, anh Tâm đang tất bật chuẩn bị cho việc sửa lại con tàu.

Hối hả níu mùa cá cuối năm - Ảnh 1.

Hối hả níu mùa cá cuối năm - Ảnh 2.

Hối hả níu mùa cá cuối năm - Ảnh 3.

Đưa tàu bị bão số 13 đánh chìm ở Vũng Chào (Đắk Lắk) lên bờ để sửa chữa

Mong được hỗ trợ để sớm ra khơi

Ghi nhận thực tế cho thấy ngư dân đầm Đạm Thủy đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để kéo các tàu cá lên sửa chữa. Thống kê sơ bộ, khu vực đầm Đạm Thủy có 7 tàu cá bị sóng đánh chìm, 20 tàu hư hỏng và 10 tàu mắc cạn. Những ngày sau bão, cơ quan chức năng đang phối hợp hỗ trợ ngư dân tìm đối tác, lên phương án trục vớt, sửa chữa tàu thuyền.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Gia Lai có hơn 92 tàu thuyền thiệt hại hoàn toàn, hơn 138 tàu thuyền bị hư hỏng; hơn 496 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hại, trên 590 lồng bè bị thiệt hại hoàn toàn.

Trở lại với ngư dân phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên, ông Hùng mong muốn: "Chúng tôi hy vọng Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ phần nào để sớm sửa chữa xong tàu thuyền, kịp thời ra khơi cuối vụ. Chứ giờ chậm ngày nào là thiệt hại ngày đó".

Theo thống kê của UBND phường Sông Cầu, bão số 13 gây thiệt hại ước tính 225 tỉ đồng, trong đó ngành thủy sản thiệt hại hơn 172 tỉ đồng. Phường Sông Cầu có ít nhất 30 tàu cá và 70 xuồng máy bị hư hỏng. Trước tình hình này, UBND phường Sông Cầu kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ khẩn cấp, trong đó đề xuất hệ thống ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ hoặc xóa nợ cho các hộ bị thiệt hại nặng.

Theo Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 15.600 lồng bè hư hỏng, 194 tàu thuyền chìm hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể còn tăng do nhiều lồng bè bị hư hại chưa kiểm đếm hết. 

Xưởng sửa tàu hoạt động hết công suất

Những ngày qua, các xưởng sửa tàu ở khu vực ven biển 2 tỉnh này hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, các tàu hư hỏng kéo về xưởng vẫn phải xếp hàng chờ. Ngư dân thay phiên nhau túc trực ngày đêm, mong sớm khôi phục lại phương tiện để tiếp tục ra khơi, bám biển.

Hối hả níu mùa cá cuối năm - Ảnh 4.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo