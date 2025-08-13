Hối hận vì không học AI sớm hơn

"Tôi rất hối hận vì đã không học các ứng dụng này sớm hơn" - đây là lời chia sẻ của bà Mai Thị Bạch Liên (69 tuổi) - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 8, phường Tây Thạnh, TP HCM - sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Khóa học do Ủy ban MTTQ phường Tây Thạnh phối hợp với Công ty TNHH Smart Skills Universe tổ chức.

Bà Liên kể lại nỗi vất vả khi phải làm văn bản, báo cáo thủ công trước đây, thậm chí phải nhờ người khác làm Powerpoint nhưng kết quả không như ý. Sau khóa học, bà nhận ra công nghệ AI có thể giải quyết những việc đó chỉ trong vài phút, vài giây. Giờ đây, bà có thể tự lên kế hoạch, soạn thảo bài phát biểu, thiết kế thông báo... Ngoài phục vụ công việc, khóa học còn giúp bà nhận diện các hành vi lừa đảo qua AI và tạo thêm niềm vui trong cuộc sống qua việc chỉnh sửa hình ảnh, video.

Các học viên tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI do Ủy ban MTTQ phường Tây Thạnh, TP HCM tổ chức

Chị Nguyễn Thanh Bích Ngọc, phụ trách công tác thanh niên phường Tây Thạnh, dù đã biết đến AI nhưng trước đây chỉ dùng như một công cụ tìm kiếm thông tin. Khóa học đã giúp chị hiểu sâu hơn về cách tạo câu lệnh hiệu quả và biết thêm nhiều công cụ AI mới. Chị Ngọc cho biết nhờ phương pháp học lý thuyết song song với thực hành và sự hỗ trợ giữa các học viên, chị có thể ứng dụng ngay kiến thức vào việc quản lý trang Facebook của Đoàn phường - từ viết nội dung, tạo hình ảnh, clip đến lập kế hoạch.

Theo bà Đặng Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tây Thạnh, khóa học nhằm giúp cán bộ nhanh chóng tiếp cận kỹ năng số, nâng cao hiệu quả công việc. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ và Đại hội MTTQ phường Tây Thạnh nhiệm kỳ 2025-2030. Khóa học được Công ty TNHH Smart Skills Universe tài trợ chi phí (khoảng 40 triệu đồng) và giảng dạy. Sau thành công của lớp đầu tiên, ban tổ chức dự kiến mở thêm lớp dành cho cán bộ Công đoàn cơ sở.