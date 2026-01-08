Hối lộ có “chủ trương” ở Trung tâm 50-04V

Ngày 8-1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (Trung tâm đăng kiểm 50-04V), trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tham gia bào chữa tại phiên tòa có 50 luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 34 bị cáo. HĐXX còn triệu tập 86 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo từng bỏ trốn xuất hiện

Trong số 64 bị cáo, Hoàng Tuấn Anh (SN 1978; cựu đăng kiểm viên) từng bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi bị khởi tố nên cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Tuấn Anh đã được triệu tập và có mặt.

Một số bị cáo khác vắng mặt tại tòa gồm: Nguyễn Văn Tuân (SN 1969; cựu Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Thuận Thành), Nguyễn Đức Hưởng (SN 1967; cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Thanh Trúc), Nguyễn Trãi (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Phúc Sinh) và Phan Duy Quốc (SN 1990; nhân viên điều độ Công ty TNHH Thông Đại Phát). Trong đó, chỉ có bị cáo Nguyễn Văn Tuân có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe.

Các bị cáo tại toà

Tại phần thủ tục, HĐXX đã công bố thông báo bổ sung quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 30-12-2025, căn cứ thông báo đính chính cáo trạng cùng ngày của VKSND TPHCM. Theo đó, HĐXX công bố việc đính chính tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974; cựu đăng kiểm viên). Cụ thể, bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, thay vì điểm a khoản 3 Điều 354 như quyết định đưa vụ án ra xét xử ban đầu.

Hối lộ có "chủ trương"

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Sơn là đăng kiểm viên làm việc tại dây chuyền kiểm định số 1. Trong quá trình quản lý hồ sơ tại văn phòng, Sơn sử dụng ký hiệu mật mã "SN" trên các phiếu kiểm định để làm căn cứ phân chia tiền hối lộ vào cuối ngày. Từ tháng 1-2022 đến tháng 10-2022, Sơn đã thống nhất với Ban giám đốc và các đăng kiểm viên khác về việc nhận tiền hối lộ từ chủ xe và môi giới nhằm bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện khi kiểm định. Tổng số tiền hối lộ mà dây chuyền số 1 nhận trong thời gian Sơn làm việc được xác định là 965 triệu đồng, cá nhân bị cáo hưởng lợi bất chính 86 triệu đồng.

Căn cứ vai trò, chức trách và hành vi phạm tội, 64 bị cáo được chia thành nhiều nhóm: nhóm Ban giám đốc Trung tâm 50-04V giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; nhóm đăng kiểm viên trực tiếp nhận tiền, bỏ qua lỗi kỹ thuật trên dây chuyền; nhóm "cò" dịch vụ làm trung gian, môi giới và nhóm doanh nghiệp kinh doanh vận tải đưa hối lộ để phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Theo nội dung cáo trạng, sai phạm tại Trung tâm 50-04V không xuất phát từ hành vi tự phát của các đăng kiểm viên mà được dẫn dắt bởi "chủ trương" xuyên suốt từ cấp cao nhất. Từ tháng 3-2022, Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) yêu cầu các trung tâm đăng kiểm khối V phải trích tiền từ quỹ chung nộp về hàng tháng.

Các bị cáo tại toà

Để đáp ứng yêu cầu này, Giám đốc Trung tâm 50-04V Nguyễn Xuân Hải đã cụ thể hóa thành các mức thu. Theo đó, mỗi dây chuyền kiểm định phải nộp cho giám đốc từ 10 đến 130 triệu đồng mỗi tuần, phục vụ chi phí "ngoại giao" và nộp về Cục. Từ đây, một hệ thống phân chia lợi ích được thiết lập chặt chẽ.

Cáo trạng xác định tổng số tiền hối lộ mà các đăng kiểm viên Trung tâm 50-04V đã nhận là hơn 6,3 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Xuân Hải và Phó giám đốc Chu Đình Hiệp mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng. Trước phiên tòa, Nguyễn Xuân Hải đã nộp 345 triệu đồng để khắc phục hậu quả; 16 bị cáo khác cũng đã nộp từ 10 đến 184 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo trong đường dây nhận, đưa hối lộ có tổ chức tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.