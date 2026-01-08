HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hối lộ có “chủ trương” ở Trung tâm 50-04V

Trần Thái

(NLĐO) - Đồng tiền hối lộ được luân chuyển từ túi người dân qua tay các "cò" môi giới, rồi thẩm thấu dần lên các cấp quản lý cao hơn.

Ngày 8-1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (Trung tâm đăng kiểm 50-04V), trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tham gia bào chữa tại phiên tòa có 50 luật sư, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 34 bị cáo. HĐXX còn triệu tập 86 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo từng bỏ trốn xuất hiện

Trong số 64 bị cáo, Hoàng Tuấn Anh (SN 1978; cựu đăng kiểm viên) từng bỏ trốn khỏi nơi cư trú trước khi bị khởi tố nên cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Tuấn Anh đã được triệu tập và có mặt.

Một số bị cáo khác vắng mặt tại tòa gồm: Nguyễn Văn Tuân (SN 1969; cựu Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Thuận Thành), Nguyễn Đức Hưởng (SN 1967; cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Thanh Trúc), Nguyễn Trãi (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Phúc Sinh) và Phan Duy Quốc (SN 1990; nhân viên điều độ Công ty TNHH Thông Đại Phát). Trong đó, chỉ có bị cáo Nguyễn Văn Tuân có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe.

Hối lộ có “chủ trương” ở Trung tâm 50-04V - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Tại phần thủ tục, HĐXX đã công bố thông báo bổ sung quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 30-12-2025, căn cứ thông báo đính chính cáo trạng cùng ngày của VKSND TPHCM. Theo đó, HĐXX công bố việc đính chính tội danh truy tố đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974; cựu đăng kiểm viên). Cụ thể, bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự, thay vì điểm a khoản 3 Điều 354 như quyết định đưa vụ án ra xét xử ban đầu.

Hối lộ có "chủ trương"

Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Sơn là đăng kiểm viên làm việc tại dây chuyền kiểm định số 1. Trong quá trình quản lý hồ sơ tại văn phòng, Sơn sử dụng ký hiệu mật mã "SN" trên các phiếu kiểm định để làm căn cứ phân chia tiền hối lộ vào cuối ngày. Từ tháng 1-2022 đến tháng 10-2022, Sơn đã thống nhất với Ban giám đốc và các đăng kiểm viên khác về việc nhận tiền hối lộ từ chủ xe và môi giới nhằm bỏ qua các lỗi kỹ thuật của phương tiện khi kiểm định. Tổng số tiền hối lộ mà dây chuyền số 1 nhận trong thời gian Sơn làm việc được xác định là 965 triệu đồng, cá nhân bị cáo hưởng lợi bất chính 86 triệu đồng.

Căn cứ vai trò, chức trách và hành vi phạm tội, 64 bị cáo được chia thành nhiều nhóm: nhóm Ban giám đốc Trung tâm 50-04V giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; nhóm đăng kiểm viên trực tiếp nhận tiền, bỏ qua lỗi kỹ thuật trên dây chuyền; nhóm "cò" dịch vụ làm trung gian, môi giới và nhóm doanh nghiệp kinh doanh vận tải đưa hối lộ để phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Theo nội dung cáo trạng, sai phạm tại Trung tâm 50-04V không xuất phát từ hành vi tự phát của các đăng kiểm viên mà được dẫn dắt bởi "chủ trương" xuyên suốt từ cấp cao nhất. Từ tháng 3-2022, Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) yêu cầu các trung tâm đăng kiểm khối V phải trích tiền từ quỹ chung nộp về hàng tháng.

Hối lộ có “chủ trương” ở Trung tâm 50-04V - Ảnh 2.

Các bị cáo tại toà

Để đáp ứng yêu cầu này, Giám đốc Trung tâm 50-04V Nguyễn Xuân Hải đã cụ thể hóa thành các mức thu. Theo đó, mỗi dây chuyền kiểm định phải nộp cho giám đốc từ 10 đến 130 triệu đồng mỗi tuần, phục vụ chi phí "ngoại giao" và nộp về Cục. Từ đây, một hệ thống phân chia lợi ích được thiết lập chặt chẽ.

Cáo trạng xác định tổng số tiền hối lộ mà các đăng kiểm viên Trung tâm 50-04V đã nhận là hơn 6,3 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn Xuân Hải và Phó giám đốc Chu Đình Hiệp mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng. Trước phiên tòa, Nguyễn Xuân Hải đã nộp 345 triệu đồng để khắc phục hậu quả; 16 bị cáo khác cũng đã nộp từ 10 đến 184 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày để làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị cáo trong đường dây nhận, đưa hối lộ có tổ chức tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V.

Tin liên quan

Y án 2 phó giám đốc đăng kiểm ở Bình Thuận nhận hối lộ

Y án 2 phó giám đốc đăng kiểm ở Bình Thuận nhận hối lộ

(NLĐO) - Nhận hàng trăm triệu đồng để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe, hai phó giám đốc đăng kiểm ở Bình Thuận lãnh án tù, bị cấm hành nghề trong 3 năm.

Toà tuyên án vụ án nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm Huế

(NLĐO) - Cựu giám đốc đăng kiểm xe cơ giới Huế nhận mức án cao nhất trong vụ án "nhận hối lộ" là 15 năm 3 tháng tù, 5 bị cáo khác cũng bị toà tuyên án.

Cần Thơ: Cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lãnh án tù

(NLĐO) - Bị cáo Châu Ngọc Ý, cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D ở TP Cần Thơ, làm khống và ký giả tên vợ tại 675 tài liệu.

trung tâm đăng kiểm Cục Đăng kiểm nhận hối lộ 50-04V
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo