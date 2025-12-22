HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Hội nghị Trung ương 15 cho ý kiến hoàn thiện báo cáo về công tác nhân sự Trung ương khóa XIV

Theo TTXVN

(NLĐO) - Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết ngày 22-12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khoá XIII (Hội nghị Trung ương 15) đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp sáng 22-12 của Hội nghị Trung ương 15. Ảnh: TTXVN

Trong sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. 

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khoá XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Tin liên quan

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là "Tuyệt mật"

Phương án nhân sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là "Tuyệt mật"

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội.

Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, bao gồm tái cử và tham gia lần đầu

(NLĐO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, bao gồm tái cử và tham gia lần đầu.

Trung ương thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị Trung ương 14 đã thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Bộ Chính trị Ban Bí thư nhân sự Tổng Bí thư Tô Lâm Hội nghị Trung ương đảng hội đảng Hội nghị Trung ương 15 quy hoạch nhân sự Đại hội XIV
Lên đầu Top

