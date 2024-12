Hội nhóm tiền ảo Pi Network chao đảo theo giá Bitcoin

Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, giá Bitcoin liên tục phá đỉnh, tiến sát mốc 100.000 USD/BTC, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm 2024, đã kéo theo các đồng Altcoin như BNB, Ethereum (ETH).... tăng mạnh.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Bitcoin đã biến động tăng giảm mạnh khó lường và hiện giao dịch ở mức 96.186 USD/BTC (2,4 tỉ đồng), mất hơn 3.000 USD so với mức đỉnh gần 100.000 USD. Trước đó, loại tiền số này rơi về sát mốc 90.000 USD/BTC khiến giới đầu tư ngỡ ngàng.

Trong bối cảnh đó, tiền ảo Pi, loại tiền chưa được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào cũng giảm mạnh hơn 30 USD/Pi so với vùng đỉnh và đến nay đang lình xình quanh mức 50 USD/Pi. Nếu so với một tuần trước, Pi Network "bốc hơi" gần 20%.

Pi Network không được niêm yết trên sàn, giá giảm gần 20% so với 1 tuần trước

Theo ghi nhận, việc Pi Network giảm mạnh nhưng không tăng trở lại theo chiều tăng của Bitcoin đã khiến các hội nhóm về loại tiền ảo này như "Pi Network Việt Nam (322.000 thành viên)", "Thế giới Pi Network (247.000 thành viên)", "Pi Network Việt Nam (26.000 thành viên)"... bàn tán rất xôn xao và hầu hết hô hào "xả" Pi.

Cụ thể, tại Hội mua bán trao đổi Pi Network, tài khoản N.H.H cho biết lý do Pi lao dốc là do cuối năm 2024 không thể mở mainnet (điều kiện để Pi giao dịch chính thức như các loại tiền số Bitcoin, Ethereum). Do đó, những ai đang nắm giữ Pi nên bán sớm để tránh thiệt hại khi tiền ảo này dự báo tiếp tục giảm mạnh.

"Mọi người không nên mua và giữ Pi trong lúc này, coi chừng trắng tay"- tài khoản N.H cảnh báo dưới phần bình luận.

Cùng với đó, tài khoản M.L cho hay nếu Pi Network có tiềm năng thì đã tăng giá trở lại theo Bitcoin, còn hiện tại rủi ro cao là Pi sẽ tụt giá, thậm chí sẽ mất giá trị nếu mainnet chậm mở hoặc không thể xác định được thời gian mở.

"Tôi có 2.000 pi, bán giá 15.000 đồng/pi, ai mua tôi bán hết, còn thương lượng, giao dịch trực tiếp. Nếu bán không được tôi cũng xóa app, Pi Network hứa hẹn liên tục, không khác nào đang lùa người chơi"- tài khoản M.L này cho biết.

Trong khi đó, dưới những bài đăng không tốt về Pi, nhiều tài khoản mạng xã hội khác đã lao vào công kích và cho rằng đầu năm 2024 Pi sẽ mở mainnet. Họ cho rằng Pi đang ở vùng cản nên giảm và đang tích lũy để tăng giá mạnh trở lại.

"Ai muốn bán Pi, chỉ cần giá dưới 22.000 đồng/Pi, tôi mua hết, giá sắp tăng rồi nên coi chừng bán sẽ hối hận"- tài khoản P.A bình luận.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia trong lĩnh vực tiền số, Pi Network đến nay vẫn không nằm trên mạng lưới Blockchain (chuỗi khối), do đó các đồng Pi được sản sinh trên ứng dụng chỉ là con số tượng trưng, không có giá trị mua bán.

Việc dùng Pi, loại tiền không được cho phép giao dịch để trao đổi hàng hóa, chưa được gọi là tiền số và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao, khi các đối tượng đưa ra lời hứa hẹn đặt cọc hoặc truy cập nhầm vào link chứa mã độc…

Luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết tại Việt Nam, tiền ảo, tiền điện tử, tiền mã hóa… không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp nên khi có rủi ro hoặc xảy ra tranh chấp, nạn nhân rất khó để được pháp luật bảo vệ.