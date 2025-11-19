HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hỗ trợ 500.000 đồng cho nam cán bộ, công chức Hội nông dân Quảng Ngãi nhân ngày Quốc tế nam giới

T.Trực

(NLĐO) – Nhân ngày Quốc tế nam giới 19-11, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ngày 19-11, ông Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nhân ngày Quốc tế nam giới 19-11, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan mỗi người 500.000 đồng.

Hội Nông dân Quảng Ngãi hỗ trợ nam cán bộ nhân ngày Quốc tế nam giới 19 - 11 - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Công tác nông dân; quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, căn cứ kết luận cuộc họp lãnh đạo ngày 17-11 và theo đề nghị của Ban Công tác Nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định chi hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/người cho nam cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhân Ngày Quốc tế nam giới 19-11.

"Mỗi năm hỗ trợ cho nam cán bộ, công chức và người lao động một lần vào ngày 19-11. Còn nữ cán bộ, công chức và người lao động được 2 lần vào ngày 8-3 và 20-10" – ông Thủy cho biết.

tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế Ban Thường vụ người lao động quy chế chi tiêu nội bộ
