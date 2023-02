Nói về chỉ định tiêm mũi 5 vắc-xin COVID-19, một chuyên gia y tế cho biết mới đây WHO cho rằng có thể cần thiết tiêm những mũi tiếp theo, sau 4 - 12 tháng nhưng WHO chưa khuyến cáo chính thức về tiêm mũi 5. Do đó, Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về vấn đề này. Việc khuyến cáo chính thức tiêm rộng rãi mũi 5 vắc-xin COVID-19 cần dựa trên diễn biến dịch tễ. Đồng thời, cần tham khảo các nghiên cứu từ các nước về các mũi tiêm tiếp theo để có khuyến cáo phù hợp.