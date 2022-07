* Phóng viên: Vài ngày vừa qua, một số trạm y tế trên địa bàn TP HCM thông báo tạm ngưng tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Bác sĩ cho biết vì sao xảy ra tình trạng này?

- Bác sĩ Lê Thị Hồng Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC): Vừa qua, một số nơi có gián đoạn tiêm mấy ngày để chờ Bộ Y tế cung ứng vắc-xin tiếp. Vắc-xin không giống như chai nước lọc, mà phải có tủ lạnh bảo quản an toàn.

Thông báo như vậy (tạm ngưng tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 - PV) là phải thông tin đầy đủ cho người dân. TP HCM không thiếu vắc-xin. Tình trạng trên chỉ lác đác thôi, do chưa cung ứng kịp thời nên gián đoạn tạm thời.



Bác sĩ Lê Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin về việc một số nơi tạm ngưng tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

+ Việc phân bổ, bảo quản vắc-xin đến các quận - huyện như thế nào, thưa bác sĩ?

- Nguồn vắc-xin của TP HCM lệ thuộc vào Bộ Y tế, cấp bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nhằm bảo đảm chất lượng vắc-xin, TP chỉ nhận vừa đủ để bảo quản. Vắc-xin Pfizer không giống các vắc-xin khác. Nó phải bảo quản ở độ âm, một khi rã đông thì chỉ sử dụng trong 1 tháng.

Cho nên, (địa phương) dự trù bao nhiêu thì (Bộ Y tế) cấp về bấy nhiêu. Ngưng tiêm là do có thể dự trù thấp hơn so với nhu cầu hoặc nhu cầu phát sinh đột ngột nên gián đoạn tạm thời, sau đó đã được cung ứng vắc-xin trở lại chứ không có chuyện ngưng hoàn toàn. Người làm công tác điều phối tiêm chủng rất áp lực, phải tính toán, điều phối và bảo đảm chất lượng an toàn tiêm cho người dân.

+ Hiện tại, người dân đăng ký tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tăng nhanh. Vậy trên địa bàn có đủ vắc-xin để cung ứng?

- Nhu cầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tăng là do phát hiện biến chủng mới. Những ngày qua đã cung ứng đầy đủ vắc-xin. Còn nếu phát sinh ở đâu đó một vài điểm gián đoạn do nhu cầu tiêm của người dân tăng thì chỉ thời gian rất ngắn, sau đó sẽ cung ứng đầy đủ. Bởi lẽ, TP HCM không thiếu vắc-xin ngừa Covid-19.