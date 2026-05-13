Hội Thảo “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM”: Đánh thức cực tăng trưởng Cần Giờ





TSKH TRẦN QUANG THẮNG - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TP HCM:

Hướng đi riêng cho Cần Giờ

Cần Giờ sở hữu những lợi thế dài hạn đặc biệt với hệ sinh thái rừng ngập mặn quy mô lớn, đa dạng sinh học cao, vừa đóng vai trò "lá chắn xanh" giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai, vừa mở ra tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái, nghiên cứu và giáo dục môi trường. Từ lợi thế đó, Cần Giờ có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển từ nhiều mô hình du lịch nổi tiếng thế giới như Sentosa, Dubai hay Las Vegas.

Dù vậy, so với Las Vegas, Singapore hay Dubai, Cần Giờ có điều kiện và bản sắc hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, Cần Giờ không nên sao chép nguyên bản bất kỳ mô hình nào mà cần lựa chọn hướng đi riêng: trở thành "siêu đô thị du lịch sinh thái biển quốc tế" dựa trên nền tảng rừng ngập mặn và biển.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương cần có hạ tầng kết nối mạnh như cầu vượt biển, metro, đường sắt tốc độ cao; đồng thời phát triển một số biểu tượng du lịch mang tầm khu vực cùng các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn và cơ chế phát triển đặc thù.

Về dài hạn, tầm nhìn chiến lược của Cần Giờ cần xây dựng một mô hình phát triển riêng biệt - nơi sinh thái rừng ngập mặn, biển và văn hóa Nam Bộ trở thành nền tảng cho một hệ sinh thái du lịch bền vững.

Bà HUỲNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó Tổng Giám đốc Vietravel:

Định vị thương hiệu Cần Giờ ở tầm quốc tế

Cần Giờ đang chính là mảnh ghép còn thiếu trong không gian tăng trưởng chung của TP HCM. Khi được phát triển đúng hướng, nơi đây không chỉ giúp thành phố giữ chân du khách lâu hơn mà còn có thể trở thành một siêu điểm đến, một trung tâm du lịch - giải trí tầm cỡ của châu Á.

Để đạt được điều đó, Cần Giờ cần phát triển dựa trên các trụ cột cốt lõi, bao gồm hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn tích hợp lưu trú, casino và dịch vụ cao cấp; nâng cấp du lịch sinh thái gắn với rừng ngập mặn và biển; khai thác hiệu quả đường bờ biển; đồng thời phát triển du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm (MICE) thông qua các sự kiện, hội nghị, triển lãm tầm cỡ quốc tế nhằm định vị thương hiệu khu vực.

Việc định vị lại thương hiệu Cần Giờ ở tầm quốc tế là yêu cầu tiên quyết, đi cùng với phát triển các sản phẩm du lịch mới có sự kết hợp giữa rừng, biển, nghỉ dưỡng cao cấp và các tiêu chí phát triển bền vững theo bộ tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Song song đó, cần ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối, đặc biệt là giao thông đường thủy và giao thông tốc độ cao; thúc đẩy hợp tác giữa các bên và bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM:

Tái cấu trúc sản xuất

Một bài toán cần lời giải của Cần Giờ đó là lực cung ứng tại chỗ khi hướng đến mục tiêu đón 40 triệu khách du lịch mỗi năm. Với quy mô này, ngay cả những nhu cầu thiết yếu như thủy sản, muối hay các sản phẩm đặc trưng địa phương cũng cần được tổ chức lại theo quy mô phù hợp hơn. Cần Giờ không thể chỉ dựa vào nguồn cung hiện hữu mà cần tái cấu trúc sản xuất, từ khai thác hải sản, phát triển nghề muối đến bảo tồn và khai thác hợp lý các khu vực như Thiềng Liềng theo hướng vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa giữ được nét nguyên sơ đặc trưng của Cần Giờ.

Sự tham gia của các nhà đầu tư lớn và có uy tín như Tập đoàn Vingroup cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin thị trường. Không chỉ mang lại nguồn lực tài chính, các doanh nghiệp này còn góp phần nâng chuẩn phát triển dự án theo hướng hiện đại, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Trong đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được xem là điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển của TP HCM, không chỉ ở quy mô dự án mà còn ở vai trò định hình lại không gian phát triển đô thị theo hướng vươn ra biển.

Bà VÕ THỊ DIỄM PHƯỢNG, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ:

Hướng đến mô hình tăng trưởng xanh và bền vững

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, địa phương đang phối hợp với thành phố triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình phát triển từ một "điểm đến cuối tuần" thành trung tâm du lịch - dịch vụ hoạt động quanh năm.

Thứ hai, Cần Giờ đang triển khai lộ trình phát triển thành đơn vị hành chính đô thị sinh thái. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là bước chuyển về chất trong quản lý đô thị, cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của một đô thị du lịch hiện đại.

Thứ ba, cơ cấu kinh tế địa phương đang được định hướng chuyển dịch mạnh sang thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế đêm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để người dân có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Đặc biệt, chính quyền địa phương xác định phát triển phải đi đôi với bảo tồn. Khu dự trữ sinh quyển không chỉ là "lá phổi xanh" của TP HCM mà còn là giá trị cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Cần Giờ trong tương lai. Định hướng xuyên suốt hiện nay là phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.

TS ĐINH THẾ HIỂN - Chuyên gia kinh tế:

Điều kiện trở thành động lực tăng trưởng mới

Để Cần Giờ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của TP HCM, cần hội đủ 3 điều kiện mang tính bước ngoặt. Thứ nhất, tư duy thực thi thần tốc. Các công trình kết nối chiến lược cần được hoàn thiện và đưa vào vận hành trong khoảng 4 - 5 năm để tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.

Thứ hai, sự đồng bộ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, nhằm hình thành mạng lưới giao thông thông suốt, từ đường bộ, đường thủy đến các tuyến kết nối chiến lược trong tương lai. Thứ ba, năng lực vận hành và thể chế đột phá, bởi một siêu đô thị không chỉ cần những công trình quy mô lớn hay kiến trúc biểu tượng mà còn đòi hỏi năng lực quản trị, vận hành và cung cấp dịch vụ tương xứng.

Đồng thời, để thu hút giới tinh hoa, chuyên gia quốc tế và các nhà đầu tư toàn cầu đến sinh sống, làm việc và giải trí, cần nghiên cứu những cơ chế đặc thù mang tính thử nghiệm (sandbox), tương tự mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế đang áp dụng.

Bà NGUYỄN THỊ HÒA, Giám đốc Marketing, Công ty CP Vinpearl:

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ dựa trên 5 trụ cột chiến lược

Cần Giờ sở hữu lợi thế đặc biệt khi được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - du lịch phía Đông Nam của TP HCM. Với sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho TP HCM mà còn góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam thông qua việc định hình một siêu điểm đến mang tầm quốc tế.

Một dự án lớn có thể được hình thành từ quy hoạch, hạ tầng và sản phẩm. Nhưng một "siêu điểm đến" chỉ xuất hiện khi có tư duy khác biệt trong việc kiến tạo trải nghiệm và thu hút dòng khách. Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là dự án quy mô lớn mà được định hướng ngay từ đầu theo mô hình siêu điểm đến quốc tế, dựa trên 5 trụ cột chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

Trong đó, trụ cột thứ nhất là trở thành những biểu tượng để định danh toàn cầu; trụ cột thứ hai là hệ sinh thái đủ sâu để giữ chân du khách; trụ cột thứ ba là quy mô lớn để tạo dòng khách ổn định; trụ cột thứ tư chính là chiến lược thương hiệu rõ ràng và nhất quán; cuối cùng là năng lực vận hành đồng bộ.

Nhà báo - TS TÔ ĐÌNH TUÂN, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động: Cần Giờ hoàn toàn có thể chuyển mình mạnh mẽ Những ai từng đến Cần Giờ cách đây hơn 30 năm, trong đó có tôi, đều nhớ rằng nơi đây từng là vùng ven xa xôi, cách trở của thành phố. Tuy nhiên, hiện nay Cần Giờ đã thay đổi rất nhiều. Với định hướng phát triển mới cùng sự xuất hiện của dự án Vinhomes Green Paradise, nếu được triển khai đúng theo quy hoạch và tầm nhìn đề ra, Cần Giờ hoàn toàn có thể chuyển mình mạnh mẽ, giống như "cô bé Lọ Lem" bước ra, trở thành "công chúa" - trung tâm phát triển mới của thành phố. Trong định hướng tương lai, Cần Giờ sẽ trở thành mặt tiền hướng biển, không gian phát triển mới và cửa ngõ ra biển Đông của TP HCM, kết nối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các địa phương ven biển phía Nam. Điểm đặc biệt của Cần Giờ là sự hội tụ giữa rừng, biển, hệ sinh thái ngập mặn, giá trị lịch sử gắn với chiến khu Rừng Sác và cộng đồng dân cư bản địa giàu bản sắc. Đây là lợi thế hiếm có để phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và đô thị sinh thái. Nhiều năm qua, không chỉ người dân Cần Giờ mà cả TP HCM đều chờ đợi các dự án hạ tầng và động lực quy mô lớn tại khu vực này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, các dự án lớn chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ là phải quy hoạch tốt, quản trị hiệu quả, bảo vệ môi trường và bảo đảm người dân địa phương được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Về định vị, Cần Giờ không nên đi theo mô hình của các đô thị biển như Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng. Giá trị riêng của nơi đây nằm ở sự kết hợp giữa rừng và biển, sinh thái và lịch sử, văn hóa cộng đồng và vai trò cửa ngõ biển của TP HCM. Trong dài hạn, dự án cảng trung chuyển quốc tế được xem là động lực giúp Cần Giờ kết nối sâu hơn với mạng lưới kinh tế khu vực và toàn cầu. Vì vậy, cần định vị nơi đây là thành phố sinh thái biển của TP HCM, phát triển dựa trên 5 nền tảng: sinh thái là cốt lõi, hạ tầng là đòn bẩy, du lịch - dịch vụ - kinh tế biển là động lực, người dân là trung tâm và phát triển bền vững là nguyên tắc xuyên suốt.





