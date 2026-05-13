Hội Thảo “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM”: “Mảnh ghép” cần thiết của một siêu đô thị

Ngày 12-5, Báo Người Lao Động tổ chức hội thảo chủ đề "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM". Ngay từ sáng sớm, không khí ở Tòa tháp Landmark 81, Vinhomes Central Park (TP HCM), nơi diễn ra hội thảo, đã hết sức nhộn nhịp với sự có mặt của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư và các đơn vị lữ hành…

Hạt nhân kết nối chiến lược

Nhiều người cho biết vừa có dịp xuống Cần Giờ và thấy sự thay đổi của vùng đất này, đặc biệt ở khu vực siêu dự án Vinhomes Green Paradise đang triển khai ngày đêm. Nếu trước đây, khách tới Cần Giờ để hít thở không khí trong lành từ khu dự trữ sinh quyển thế giới thì nay có thể "ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn" với những dịch vụ du lịch đẳng cấp từ đô thị biển đang hình thành.

Theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, một dự án có quy mô và tầm nhìn như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đặt trong chiến lược phát triển tổng thể, có thể đóng vai trò hạt nhân để thu hút đầu tư, hình thành chuỗi giá trị dịch vụ, kết nối DN lữ hành và tạo dòng khách lớn cho Cần Giờ và TP HCM.

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TP HCM, cho rằng Cần Giờ giữ vai trò như "lá phổi xanh" của thành phố khi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, góp phần cân bằng môi trường cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Theo ông, đây là giá trị riêng có, khó thay thế và cũng là nền tảng để Cần Giờ phát triển theo hướng du lịch sinh thái bền vững. Bởi, du khách đến Cần Giờ không chỉ để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn tham gia vào quá trình gìn giữ và tái tạo thiên nhiên.

Đông đảo khách mời và diễn giả tham gia Hội thảo “Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP HCM” do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 12-5. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ các nghiên cứu, TS Dương Đức Minh đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm đưa Cần Giờ trở thành động lực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là định hướng xây dựng hình ảnh "Cần Giờ hài hòa cùng thiên nhiên và kiến tạo". Theo đó, các dự án phát triển tại đây cần tôn trọng nhịp sinh thái tự nhiên của hệ sinh thái đất ngập mặn, hạn chế tác động làm phá vỡ cấu trúc môi trường vốn có.

Bên cạnh đó, Cần Giờ được kỳ vọng phát triển kinh tế sáng tạo gắn với kinh tế sự kiện, hướng đến tổ chức các hoạt động sinh thái quy mô quốc tế. Một số ý tưởng độc đáo như tạo sản phẩm lưu niệm từ "không khí Thiềng Liềng" cũng được nhắc đến như cách tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. "Cần Giờ có thể trở thành trung tâm của nền kinh tế tri thức sinh thái, nơi trình diễn các công nghệ sống hài hòa với tự nhiên. Điều này sẽ thu hút nhóm du khách có khả năng chi trả cao, yêu thích trải nghiệm và du lịch xanh" - TS Minh nói.

Ở góc độ quy hoạch, ông Lê Quang Đạo, Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết thành phố đang định vị Cần Giờ trở thành siêu đô thị biển với các trụ cột phát triển dài hạn và đồng bộ. Trong chiến lược tổng thể, khu vực này được xác định là không gian trọng điểm để phát triển kinh tế biển, logistics hàng hải và tăng cường vai trò của TP HCM trong chuỗi cung ứng quốc tế. Song song đó, Cần Giờ cũng được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Theo ông Đạo, đây không chỉ là yêu cầu của phát triển bền vững mà còn là lợi thế giúp khu vực này tạo nên bản sắc riêng trong tương lai.

Đặc biệt, Cần Giờ đang dần trở thành đầu mối kết nối chiến lược giữa TP HCM với các địa phương lân cận như Đồng Nai, Tây Ninh, mở rộng không gian phát triển liên vùng và hướng đến vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được thúc đẩy, từ cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đến các công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 hay cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Song song với quá trình đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị, thành phố cũng xây dựng cơ chế kiểm soát quy hoạch và bảo tồn sinh học nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. "Quy hoạch được triển khai theo nguyên tắc phân vùng chức năng rõ ràng, trong đó khu dự trữ sinh quyển được bảo tồn nghiêm ngặt, còn các vùng đệm và khu vực lân cận sẽ phát triển theo hướng có kiểm soát" - ông Đạo cho biết.

Cũng theo ông, cơ cấu kinh tế của Cần Giờ đang được định hướng chuyển dịch theo hướng xanh, ưu tiên các ngành ít phát thải, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Đây được xem là hướng đi nhằm vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng và gìn giữ bản sắc riêng của địa phương.

Không dừng ở mục tiêu 40 triệu lượt khách

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Vinhomes, cho biết mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm của Vinhomes Green Paradise được xây dựng trên định hướng phát triển khu đô thị theo mô hình "điểm đến" thay vì chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần.

Theo ông Tâm, chiến lược của dự án hướng đến việc hình thành một siêu đô thị biển có khả năng tự tạo dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và vận hành một hệ sinh thái dịch vụ khép kín. Đây cũng là định hướng mà Vinhomes từng triển khai tại nhiều dự án lớn như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Global Gate hay Vinhomes Grand Park, nơi không gian sống được kết hợp cùng các hoạt động thương mại, giải trí và sự kiện quy mô lớn. "Dự án không chỉ bán sản phẩm nhà ở mà hướng đến xây dựng một điểm đến khiến du khách muốn đến, muốn ở lại và tiếp tục quay trở lại" - ông Tâm nói.

Cũng theo ông Tâm, để hiện thực hóa mục tiêu này, hạ tầng kết nối giữ vai trò then chốt. Vinhomes Green Paradise được định hướng phát triển theo mô hình "all-in-one", tức tất cả trong một, tích hợp nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại, giáo dục, y tế và không gian làm việc trong cùng một siêu đô thị thông minh theo tiêu chí xanh và bền vững. "Khi hệ sinh thái hoàn chỉnh, du khách không chỉ đến tham quan mà còn có thể lưu trú dài ngày, làm việc, nghỉ dưỡng và trải nghiệm dịch vụ ngay tại đây. Điều này sẽ tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Nam và tăng kết nối với trung tâm TP HCM" - ông Tâm chia sẻ.

Theo nhiều chuyên gia, lợi thế lớn nhất của Cần Giờ vẫn nằm ở hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc thù. Đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận. Việc kết hợp giá trị sinh thái với các dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giúp khu vực này từng bước hình thành mô hình du lịch "tất cả trong một" mang tầm quốc tế. KTS Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm là định hướng quan trọng nhưng chưa phải giới hạn cuối cùng của Cần Giờ trong tương lai.

Theo ông, với tiềm năng hiện hữu cùng sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn, khu vực này hoàn toàn có thể thu hút lượng khách cao hơn nếu được phát triển đúng định hướng. Ông cũng đánh giá cao quy mô và tầm nhìn của Vinhomes Green Paradise khi nhiều hạng mục được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến tạo dấu ấn kiến trúc riêng cho đô thị biển mới của TP HCM. "Kinh nghiệm từ nhiều mô hình du lịch trên thế giới cho thấy các công trình mang tính biểu tượng thường tạo sức hút rất lớn, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế" - KTS Khương Văn Mười nhận định.

Lời giải cho bài toán "khách đến đông nhưng ở lại ngắn" Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, cho biết TP HCM hiện giữ vững ngôi đầu bảng du lịch cả nước nhưng lại có nghịch lý là khách đến đông mà ở lại rất ngắn, trung bình chưa tới 2 đêm. Nguyên nhân chủ yếu do mô hình du lịch hiện nay tại khu vực trung tâm TP HCM đang dần chạm ngưỡng phát triển. Thành phố đang thiếu những không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa, thiếu các tổ hợp giải trí quy mô lớn có khả năng giữ chân du khách lâu hơn. Trong khi đó, quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng cạn kiệt, chi phí đầu tư leo thang. Phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn ngay tại lõi đô thị gần như không còn dư địa. Đó là lý do Cần Giờ đang nổi lên như một lựa chọn mang tính chiến lược, không phải vì đây là vùng đất gần nhất có thể khai thác mà vì không nơi nào khác trong địa giới TP HCM hội đủ những lợi thế đặc biệt đến vậy, như có Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và khả năng quy hoạch đồng bộ từ đầu thay vì phải "vá víu" trên nền đô thị cũ. Khi thời gian lưu trú tăng, dòng tiền từ du lịch cũng sẽ tăng theo cấp số nhân, tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.



