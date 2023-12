Hội thảo quốc tế về hậu COVID-19 diễn ra tại Trường ĐH Cửu Long

Nhằm cung cấp những kiến thức liên quan đến sức khỏe và quản lý bệnh trong tình hình mới, ngày 28-12, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu COVID-19 - Thực trạng và giải pháp".

Đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; BS.CKII Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM; lãnh đạo bệnh viện một số tỉnh khu vực ĐBSCL Long và Đông Nam bộ; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng y dược tại ĐBSCL.

Đặc biệt, hội thảo có sự góp mặt gần 180 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc trường và gần 250 sinh viên Khoa Khoa học sức khỏe cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, tiến sĩ Lương Minh Cừ thông tin từ ngày 10 đến ngày 19-11 vừa qua, đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và đoàn đại biểu xúc tiến đầu tư và thương mại của tỉnh Vĩnh Long do ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long dẫn đầu đã làm việc tại Ấn Độ.

Quang cảnh buổi hội thảo

Trường ĐH Cửu Long được UBND tỉnh Vĩnh Long mời tham gia chuyến công tác này tại Ấn Độ và Sri Lanka.

Trong 10 ngày làm việc liên tục và trách nhiệm, Đoàn đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, nâng cao hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 quốc gia, và tỉnh Vĩnh Long với các cơ quan, doanh nghiệp của Ấn Độ.

Đoàn chủ tịch điều hành hội thảo

Riêng Trường ĐH Cửu Long đã ký kết hợp tác toàn diện với Trường ĐH Siksha "O" Anusaandhan University, Trường DY Patil Deemed to be University, với Viện nghiên cứu Y học -Ấn Độ, và một số trường đại học, doanh nghiệp khác của Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, Mumbai…

Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Madan Mohan Sethi khẳng định lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đòi hỏi nhiều kiến thức và thực hành hàn lâm. Hội thảo là cơ hội để tiếp thu không chỉ kiến thức học thuật mà còn để phát triển các kỹ năng mềm cần thiết để tự tin và giao tiếp hiệu quả. Hy vọng các nhà khoa học tham gia thảo luận, chia sẻ hiểu biết sâu sắc và thực hành các kỹ năng mềm thúc đẩy sự phát triển y học của 2 đất nước.

Ông Madan Mohan Sethi phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã nhận được 42 bài viết tham luận từ các giảng viên và nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học sức khỏe xoay quanh nội dung hợp tác giữa các trường đại học Ấn Độ và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu COVID-19.

Tại hội thảo có 15 bài tham luận trực tiếp và trực tuyến. Trong đó có 6 bài của các chuyên gia nước ngoài (Ấn Độ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan), 9 bài trong nước của các chuyên gia đến từ một số trường đại học có đào tạo khối ngành sức khoẻ, sở y tế một số tỉnh trong khu vực.

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM nêu quản lý dịch bệnh trong tình hình mới, sau đại dịch dịch COVID-19

Chia sẻ về đề tài "Bài học từ đại dịch COVID-19- Thách thức và quản lý bệnh dịch trong tương lai", bác sĩ Nguyễn Trần Nam đã đưa ra 5 bài học từ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, ông nêu ra những giải pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Kiểm soát dịch bệnh theo đường cong, giảm gánh nặng y tế tuyến trên. Tăng cường vắc-xin phòng chống COVID-19, tăng cường mạng lưới y tế công cộng, y tế gia đình. Chủ động phòng chống dịch bệnh từ tuyến cơ sở...

PGS-TSVũ Bá Dũng, Khoa Khoa học sức khỏe Trường ĐH Cửu Long trình bày sự tương đồng giữa nền tảng năm thành tố và thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền Ấn độ và Việt Nam

Theo bác sĩ Nam, khoảng 75% bệnh nhân bị nhiễm bệnh là do tiếp xúc từ nguồn động vật hoang dã, do đó phải kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển thú nuôi. Đẩy mạnh truyền thông hiệu quả về các loại dịch bệnh, hỗ trợ điều trị dịch bệnh. Kiểm soát và ngăn chặn kịp thời những thông tin không chính xác sẽ dẫn đến khó khăn trong phòng chống dịch bệnh. Tăng cường hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực cho phòng chống dịch bệnh…

Bác sĩ Nguyễn Trần Nam trình bày bài học từ đại dịch Covid-19, thách thức và quản lý bệnh dịch trong tương lai

Ban tổ chức trao chứng nhận và hoa cho các báo cáo viên tham gia hội thảo

PGS-TS E Venkata Rao, Viện Khoa học Y tế và Bệnh viện Sum (Ấn Độ) trình bày trực tuyến đề tài “Tìm hiểu lịch sử tự nhiên của bệnh tật - Điều kiện tiên quyết để quản lý đại dịch”

Thông qua hội thảo nhằm kết nối quan hệ hợp tác, trao đổi tri thức giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức liên quan, gợi mở kiến thức liên quan đến khoa học sức khoẻ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, đáp ứng yêu cầu của xã hội.