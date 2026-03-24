Hội thao sinh viên: “Chơi” cũng phải chuyên nghiệp

Trong các ngày từ 19 đến 26-3, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM (DHV) tổ chức hội thao sinh viên năm 2026 với chủ đề "Break Your Limits – Bứt phá mọi giới hạn", thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Hội thao có nhiều nội dung thi đấu như bóng đá, cầu lông, bơi lội, điền kinh, kéo co và thể thao điện tử (E-Sports), tạo nên sân chơi đa dạng cả về thể chất lẫn trí tuệ.

PGS-TS Trần Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, phát biểu tại hội thao sinh viên DHV 2026

Điểm đáng chú ý của hội thao năm nay là nhà trường đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên ngành trong lĩnh vực thể dục thể thao để xây dựng hệ thống thi đấu bài bản, từ điều lệ, lịch thi đấu đến công tác trọng tài.

Đồng hành cùng hội thao là các đơn vị như Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TPHCM. Sự tham gia của các tổ chức này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình tổ chức mà còn đưa các nội dung thi đấu tiệm cận tiêu chuẩn chuyên nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở mức phong trào.

PGS-TS Trần Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, cho biết việc "siết" quy trình tổ chức đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách sinh viên tiếp cận hội thao. Nếu trước đây, nhiều bạn tham gia với tâm thế trải nghiệm thì nay phải chuẩn bị nghiêm túc hơn về thể lực, kỹ thuật lẫn chiến thuật. Các trận đấu diễn ra với cường độ cao, có tính toán và chiến lược rõ ràng, thay cho tính chất biểu diễn đơn thuần.

Theo ông Hưng, hội thao được định hướng như một môi trường rèn luyện năng lực toàn diện. "Chúng tôi mong muốn sinh viên không chỉ tham gia cho vui mà phải học cách thích nghi với môi trường có tổ chức, có kỷ luật và có áp lực – những yếu tố rất gần với thực tế công việc sau này" – ông nhấn mạnh.

Hội thao Sinh viên DHV 2026 đưa E-Sports vào thi đấu, áp dụng trực tiếp hệ thống luật của các giải chuyên nghiệp

Thực tế ghi nhận, chất lượng các nội dung thi đấu năm nay được nâng lên rõ rệt. Ở các môn cá nhân như điền kinh, bơi lội, yếu tố thành tích được đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, các môn tập thể đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và kỷ luật chiến thuật giữa các thành viên. Ngay cả E-Sports – vốn thường gắn với yếu tố giải trí – cũng được tổ chức với điều lệ rõ ràng, góp phần thay đổi cách nhìn về bộ môn này trong môi trường giáo dục.

Ở góc độ đào tạo, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng, cho rằng hội thao không chỉ giúp sinh viên rèn luyện thể chất mà còn phát triển các kỹ năng quan trọng như kỷ luật, phối hợp và xử lý tình huống. Đây là những năng lực thiết yếu trong học tập cũng như môi trường nghề nghiệp sau này.