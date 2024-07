Hôm nay 16-7, thời tiết TP HCM và Nam Bộ diễn biến ra sao?

Hôm nay 16-7, thời tiết TP HCM và Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây nắng yếu. Khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 100 mm. Nhiệt độ dao động thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Riêng TP HCM, mưa rào xuất hiện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 90 mm. Nhiệt độ dao động thấp nhất từ 25-26 độ C, cao nhất từ 29-30 độ C.

Mưa dông tiếp tục xuất hiện ở TP HCM và Nam Bộ trong hôm nay, 16-7.

Mưa diện rộng ở TP HCM và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-7, sau đó mưa xu hướng giảm dần về diện và lượng.

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước" - Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Theo đó, từ sáng nay 16-7, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,5 - 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 - 108,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong nhiều giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.