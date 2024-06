Hôm nay 25-6, Công an Bình Dương, Đồng Nai tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp CCCD

Thực hiện Luật Căn cước số 26/2023/QH15 và chỉ đạo của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về việc triển khai cấp thẻ Căn cước từ ngày 1-7-2024 trên toàn quốc.



Công an tỉnh Bình Dương thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chip tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trung tâm phục vụ hành chính công TP Thủ Dầu Một và trụ sở Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 đến hết ngày 30-6 và bắt đầu thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước từ ngày 1-7 (tại các địa điểm như trên).

Thông báo của Công an TP Tân Uyên về thời gian ngừng nhận hồ sơ cấp căn cước công dân

Hiện công an các địa phương ở Bình Dương đang tích cực tuyên truyền cho người dân. Đại diện lãnh đạo Công an TP Tân Uyên, cho hay sau khi nhận thông báo từ Công an tỉnh, công an TP đã nhanh chóng đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội để người dân nắm.

Đồng thời lồng ghép trong các buổi tuyên truyền trực tiếp tại nhà máy, khu trọ; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của các khu phố và bố trí xe lưu động thông báo dọc các tuyến đường...

Tại Đồng Nai, Công an tỉnh này cũng cho hay đơn vị sẽ tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp thẻ công dân trên toàn tỉnh từ ngày 25 đến 30-6.

Thời gian thu nhận lại từ ngày 1-7, tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và các điểm thu nhận tại công an các huyện, thành phố trên địa bàn.