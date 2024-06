Hôm nay 30-6, thời tiết TP HCM và Nam Bộ diễn biến ra sao?

Thời tiết trên khu vực Nam Bộ hôm nay 30-6, có mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ có mưa to (vùng mưa lớn tập trung ở khu vực các tỉnh miền Đông và biên giới Tây Nam).



Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong khi đó, ở TP HCM hôm nay cũng có mây thay đổi, sáng đến trưa trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ C. Một số nơi có mưa rào và dông ở diện rải rác vào chiều tối.

Hôm nay 30-6, ở TP HCM và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ C

Theo đó, xu hướng thời tiết Nam Bộ từ ngày 30-6 đến 2-7, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ Bắc có phần di chuyển chậm về phía Nam, vùng áp thấp nóng phía tây duy trì.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra. Tuy nhiên, vùng hội tụ gió trên cao xuất hiện ở khu vực vùng biển ngoài khơi khu vực Nam Trung Bộ có xu hướng di chuyển về phía tây trên khu vực đất liền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trên vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ yếu.