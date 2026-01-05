Hôm nay 5-1, xét xử nhóm doanh nhân sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng

Sáng nay 5-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất và bán sữa giả trị giá hàng ngàn tỉ đồng, xảy ra tại Công ty Z Holding.



Các bị cáo Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, VKSND truy tố bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding và Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, cùng về 3 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền".

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Nature Made; Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Alama; Nguyễn Thị Bích Phương, nhân viên Công ty Alama bị truy tố cùng 2 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Đối với 10 người còn lại, VKSND cáo buộc về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Hải Bình, Phó tổng Giám đốc tài chính Z Holding; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng ban tài chính; Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng kế toán 1, Lê Thị Bích Phương, trưởng nhóm kế toán thuế...

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5-2025, 3 bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Các bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị cáo đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt/thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Cùng với đó, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

"Chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến. Sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc"- cáo trạng nêu

Cơ quan tố tụng cáo buộc tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.400 tỉ đồng (trong đó doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 418 tỉ đồng; doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Z Holding là hơn 2.018 tỉ đồng). Các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền là 149,7 tỉ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm "Misa", gồm: một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ "Sổ quản trị" theo dõi doanh thu thực tế của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding, Công ty Nature Made, Công ty One Group. Cụ thể, tổng doanh thu thực tế là hơn 7.825 tỉ đồng, doanh thu kê khai thuế là hơn 1.148 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách là 6.677 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế là 1.633 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo cáo trạng, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền 83 tỉ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có.