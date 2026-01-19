HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên

Văn Duẩn

(NLĐO) - Hôm nay 19-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25-1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho trên 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện tinh thần xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 2.

Các tuyến đường quanh khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia được trang trí các chậu hoa, tiểu cảnh và pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hải Anh

Đại hội có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 3.

Pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hải Anh

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội XIV được đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự. Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đã gửi thư thông báo chính thức tới các tổ chức chính đảng, và mời các đoàn ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Đó là: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hôm nay, Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên - Ảnh 4.

Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã hoàn tất, sẵn sàng đón đại biểu. Ảnh: Hải Anh

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành đúng quy định của Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm "đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ"; bảo đảm sự hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm và triển vọng phát triển. Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Tin liên quan

Đại hội lần thứ XII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đại hội lần thứ XII, Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(NLĐO) - Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-1 đến 28-1-2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội với 1.510 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội XIV: Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

(NLĐO) - Đồng chí Lại Xuân Môn làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIV.

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực khơi dậy khát vọng phát triển

(NLĐO)- Đồng chí Nguyễn Văn Nên nêu rõ Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển.

đại hội đảng Trung tâm hội nghị quốc gia Đại hội XIV của Đảng lịch làm việc Đại hội XIV của Đảng
