Hôm nay, khai mạc "Đưa trường học đến thí sinh" tại TP HCM

Hôm nay, 7-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức khai mạc tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP HCM).

Tại chương trình, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã huy động học sinh lớp 12 từ các trường THPT trên địa bàn tham dự, gồm: THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Hữu Thọ, Trung tâm GDTX Chu Văn An, THCS-THPT Lương Thế Vinh, THPT Trưng Vương, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Ten Lơ Man, THPT Nguyễn Thị Diệu, THPT Lê Thị Hồng Gấm, THPT Marie Curie, THPT Võ Thị Sáu, THPT Gia Định

Đội ngũ ban tư vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm:

+TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG TP HCM

+PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing

+TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP HCM

+ThS Vũ Đình Lê, Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Luật TP HCM

+ThS Trần Lê Trọng Phúc, Phó Trưởng Phòng Phụ trách Phòng Đào tạo Trường ĐH Mở TP HCM

+ThS Ngô Thị Xuân, Phó Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM

+TS Bùi Hồng Quân, Trưởng Khoa giáo dục Mầm non, Trường ĐH Sư phạm TPHCM

+TS tâm lý Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng Ngành Tâm lý học, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

+ThS Trương Quang Trị, Phó Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

+TS Hoàng Văn Viết, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo - Hợp tác Quốc tế, Trường CĐ Lý Tự Trọng

+Bà Phan Hải Ngọc Diệp - Giám đốc Nhân sự - mảng Thức ăn Chăn nuôi, Tập đoàn De Heus Việt Nam



Học sinh THPT Bùi Thị Xuân chuẩn bị các tiết mục văn nghệ khai mạc chương trình. Ảnh: HUẾ XUÂN

Các chuyên gia tuyển sinh - hướng nghiệp, chuyên gia tâm lý… sẽ cung cấp thông tin mới nhất về quy chế tuyển sinh, phương thức tuyển sinh của các trường; đồng thời tư vấn chọn nghề, chọn ngành, chọn trường phù hợp cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh quan trọng, giúp học sinh giải tỏa các vấn đề về tâm lý trong thời điểm áp lực thi cử ngày càng tăng.

Chương trình khai mạc sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM tường thuật trực tiếp lúc 7 giờ 30 phút trên kênh Khoa học Giáo dục (HTV4). Chương trình cũng được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên các nền tảng xuất bản của Báo Người Lao Động.