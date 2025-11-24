Hôm nay, Quốc hội dự kiến thảo luận dự án Luật Báo chí (sửa đổi)

Trong ngày làm việc đầu tiên của tuần này, QH dự kiến thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Ngày 25-11, QH nghe các tờ trình và thảo luận ở tổ về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Trong ngày, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi).

Ngày 26-11, QH biểu quyết thông qua các luật: Dẫn độ; Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Tương trợ tư pháp về dân sự; Tương trợ tư pháp về hình sự; Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Trong ngày, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Ngày 27-11, QH sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ngày 28-11, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn...



