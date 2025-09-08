Hôm nay TP HCM mưa dai dẳng, vì sao?

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa kéo dài ở TP HCM ngày 8-9 là do khu vực chịu tác động của hình thế gây mưa dông: đải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 7 đang suy yếu dần; gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình.
Lúc 16 giờ 40 phút, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại các phường Tân Phước, Tân Hải, Phú Mỹ, Tam Long, Tân Thành, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Thuận, Cát Lái, Diên Hồng, An Khánh, Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Hiệp Bình; các xã Xuân Hòa, An Long, Cần Giờ, Long Điền, An Thới Đông, Ngãi Giao, Bình Khánh, Châu Pha, Hiệp Phước, Bình Giã, Xuân Sơn, Hưng Long, Kim Long, Bình Hưng, Nhà Bè, Long Phước, Châu Đức.
Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét ở các khu vực nêu trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận.
Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 6-30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông, cân đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Một số hình ảnh về cơn mưa kéo dài từ trưa đến chiều 8-9 ở TP HCM
