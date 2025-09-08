HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hôm nay TP HCM mưa dai dẳng, vì sao?

CHÍ NGUYÊN - THÁI HÙNG - ÁI MY

(NLĐO) - Từ khoảng 12 giờ hôm nay, 8-9, nhiều nơi ở TP HCM bắt đầu có mưa. Dù mưa không quá lớn nhưng dự báo sẽ kéo dài đến tối

Cơn mưa kéo dài ở TP HCM - Ảnh 1.

Người dân di chuyển trong cơn mưa kéo dài ở TP HCM

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa kéo dài ở TP HCM ngày 8-9 là do khu vực chịu tác động của hình thế gây mưa dông: đải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 7 đang suy yếu dần; gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình.

Cơn mưa kéo dài ở TP HCM - Ảnh 2.

Từ 12 giờ ngày 8-9, TP HCM đã bắt đầu mưa rải rác, nhiều khu vực mưa vừa hoặc mưa to gián đoạn

Cơn mưa kéo dài ở TP HCM - Ảnh 3.

Cơn mưa tiếp tục kéo dài đến 17 giờ và chưa có dấu hiệu tạnh

Lúc 16 giờ 40 phút, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét tại các phường Tân Phước, Tân Hải, Phú Mỹ, Tam Long, Tân Thành, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Thuận, Cát Lái, Diên Hồng, An Khánh, Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Hiệp Bình; các xã Xuân Hòa, An Long, Cần Giờ, Long Điền, An Thới Đông, Ngãi Giao, Bình Khánh, Châu Pha, Hiệp Phước, Bình Giã, Xuân Sơn, Hưng Long, Kim Long, Bình Hưng, Nhà Bè, Long Phước, Châu Đức.  

Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét ở các khu vực nêu trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận. 

Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 6-30 mm, có nơi trên 40 mm. Trong cơn dông, cân đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Một số hình ảnh về cơn mưa kéo dài từ trưa đến chiều 8-9 ở TP HCM




Tin liên quan

Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc

Bão số 7 giật lên cấp 13, cảnh báo mưa lớn, dông, lốc ở miền Bắc

(NLĐO) - Không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 7 nhưng vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ của nước ta có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Kho hàng bốc cháy ngùn ngụt trong mưa ở TP HCM

(NLĐO) - Đám cháy bùng lên từ kho hàng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, trong đó có 1 ô tô.

TP HCM mưa tối trời từ trưa đến chiều

(NLĐO) - Hơn 12 giờ ngày 7-9, mưa vừa mưa to trút xuống nhiều nơi ở TP HCM, đến hơn 17 giờ vẫn dai dẳng

mưa TP HCM dự báo mưa Mùa mưa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo