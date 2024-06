Hơn 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo số liệu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tổng số thí sinh đăng ký dự thi 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023). Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh. Toàn quốc có 2.323 điểm thi, (tăng 51 điểm so với năm 2023); tổng số phòng thi: 45.149.



Đã hoàn tất các khâu chuẩn bị

Cùng với thí sinh cả nước, gần 109.000 thí sinh trên địa bàn TP Hà Nội có mặt tại 196 điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, đến 25-6, 100% điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn, sẵn sàng đón thí sinh.

60 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM hào hứng lên đường nhận nhiệm vụ tại tỉnh Lâm Đồng sáng 25-6 .Ảnh: HUẾ XUÂN

Với quy mô thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất trong các địa phương và chiếm 1/10 tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước, ban chỉ đạo thi các cấp của TP Hà Nội ưu tiên cao nhất các điều kiện để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế, chu đáo và thân thiện như yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Ngày 25-6, đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi thuộc quận Hoàn Kiếm và quận Cầu Giấy. Ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các trường đặt điểm thi, ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố, đề nghị ban chỉ đạo cấp quận tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa về mọi mặt để kỳ thi đạt mục tiêu đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm thí sinh có điều kiện khó khăn và dự phòng phương án ứng phó với các tình huống bất thường.

Năm nay, Hà Nội huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên tham gia coi thi tại 196 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, TP HCM đã huy động 810 lãnh đạo điểm thi, 3.805 phòng thi, 11.796 cán bộ coi thi, hơn 2.400 nhân viên phục vụ điểm thi…

Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết trong số 90.062 thí sinh dự thi có 74.542 thí sinh hệ THPT, 9.735 thí sinh hệ GDTX và 5.785 thí sinh dự do.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra thành công, sở đã có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, phối hợp an toàn, thông suốt. Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM phối hợp Công an TP HCM bảo đảm bảo mật tại điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chấm thi, đo đếm, tính toán để xác định đoạn đường nào ngắn nhất, làm sao để vận chuyển đề thi được an toàn, nhanh nhất. Đồng thời, tất cả điểm in sao đề thi, điểm thi, chấm thi đều được bố trí máy phát điện dự phòng, triển khai các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

"TP HCM xác định kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên đề cao tinh thần trách nhiệm của tất cả các khâu, bộ phận tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Trong đó, ngành GD-ĐT tập trung tuyên truyền quy chế thi cho thí sinh, cha mẹ học sinh và những người tham gia công tác coi thi để hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm quy chế" - Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM nói.

Chu đáo, thân thiện với thí sinh

Ngày 25-6, hàng trăm cán bộ và giảng viên các trường ĐH ở TP HCM khởi hành đến các điểm thi tốt nghiệp THPT.

Lãnh đạo các trường ĐH cho biết ngay sau khi có sự phân công của Bộ GD-ĐT, nhà trường đã tuyển chọn các viên chức tham gia làm nhiệm vụ.

Năm 2024, Trường ĐH Luật TP HCM phối hợp với Trường ĐH Nha Trang coi thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lâm Đồng. Đội hình "xuất quân" của Trường ĐH Luật TP HCM gồm 60 giảng viên, nhận nhiệm vụ tại 21 điểm thi với nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức coi thi, kiểm tra công tác thanh tra, kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Để cán bộ an tâm làm nhiệm vụ, bảo đảm sức khỏe trong quá trình công tác, GS- TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết nhà trường đã bố trí xe 29 chỗ đưa cán bộ đến điểm thi, 1 xe 16 chỗ chở đoàn lưu động, 2 xe 4 chỗ và 2 xe 7 chỗ chở đoàn đến các điểm thi xa trung tâm.

Mỗi cán bộ tham gia làm nhiệm vụ được trang bị một bộ hồ sơ gồm quyết định cử đi công tác và kế hoạch có chữ ký, dấu; các mẫu biên bản phục vụ kiểm tra; sổ nhật ký các tổ kiểm tra; nội quy của đoàn kiểm tra và một túi thuốc (vật dụng y tế) cá nhân.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính Marketing, cho hay từ sáng sớm, đoàn công tác gồm 35 cán bộ, giảng viên của trường đã khởi hành đến tỉnh Ninh Thuận. So với năm ngoái, số lượng thành viên năm nay ít hơn. Các cán bộ, giảng viên được lựa chọn đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác kiểm tra.

Tương tự, Trường ĐH Công Thương TP HCM cũng có 45 giảng viên lên đường đến các điểm thi tại tỉnh Bình Thuận. Trong đợt công tác lần này, Trường ĐH Công Thương TP HCM phối hợp cùng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM.

Theo đại diện Trường ĐH Công Thương TP HCM, các cán bộ tham gia phải là nhân sự cơ hữu của nhà trường; trưởng đơn vị, phó trưởng đơn vị, trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn, cán bộ có kinh nghiệm về công tác này; có kinh nghiệm tham gia thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT từ một năm trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay huy động gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu từ các cơ sở giáo dục đại học tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi.

Điểm mới trong chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là ngoài yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy chế như mọi năm, Ban Chỉ đạo quốc gia đặc biệt lưu ý các địa phương phương châm chu đáo, thân thiện với thí sinh và các lực lượng tham gia.

"Báo Người Lao Động sẽ đăng gợi ý giải đề các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 do đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của TP HCM thực hiện. Mời bạn đọc đón xem tại nld.com.vn.

Nhắc nhở thí sinh về thiết bị gian lận Liên quan đến kỷ luật phòng thi, thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đề nghị các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại các điểm thi không chủ quan, lơ là khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh đề thi là tài liệu bí mật Nhà nước độ "tối mật", nếu cố tình sao chụp, phát tán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, khi phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị gian lận, trưởng điểm thi cần lập biên bản và báo cáo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời truy xét, khẩn trương ngăn chặn việc phát tán ra bên ngoài, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kỳ thi. Một số phương pháp phát hiện hành vi gian lận thi cử đã được triển khai tới lãnh đạo 196 điểm thi. Trong đó, các hành vi sử dụng thiết bị kỹ thuật và công nghệ để gian lận trong thi cử, không chỉ diễn ra với thí sinh mà còn diễn ra với cả giáo viên và phụ huynh. Ngoài ra, việc quan sát, nhận biết thái độ, hành vi bất thường của thí sinh cũng cần được các cán bộ coi thi chú trọng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận...

7.000 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh TP HCM Cuối ngày 25-6, 17 đội hình tình nguyện thuộc chương trình Tiếp sức mùa thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại 162 điểm thi ở TP HCM. Ông Lê Nguyễn Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, Phó Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP HCM, cho biết năm nay chương trình triển khai nhiều điểm mới trong công tác đồng hành, hỗ trợ thí sinh như hỗ trợ thu cũ đổi mới máy tính khoa học cho thí sinh; triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ thí sinh trên các nền tảng trực tuyến Đội hình Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hào hứng nhận nhiệm vụ trong lễ ra quân.Ảnh: HUẾ XUÂN Nhằm hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tốt nhất, Chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP HCM đã tiếp nhận nhiều vật phẩm như: dù, áo mưa, bánh quy, kẹo, ngũ cốc, nước suối, sữa, bút, cẩm nang thi, quạt… Ước tính tổng trị giá vật phẩm lên đến 3 tỉ đồng. Theo đại diện Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay có hơn 37.000 sinh viên đăng ký tham gia tình nguyện. Trong đó, hơn 7.000 sinh viên của 17 đội hình sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp tại 162 điểm thi của thành phố. Các nội dung, phần việc cụ thể của đội hình tình nguyện bao gồm: tư vấn, hỗ trợ thí sinh, hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ y tế, xử lý các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần điểm thi và các nút giao thông trọng yếu, hỗ trợ trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi. Ngoài ra, tại các điểm thi tổ chức xét tuyển riêng, tình nguyện viên sẽ phối hợp hướng dẫn và bố trí khu vực nghỉ ngơi, giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá cho thí sinh trong các ngày thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực vào các trường. H.Xuân