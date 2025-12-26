Ngày 26-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc, xã Bình An và thôn Vĩnh Lộc, xã Tây Sơn.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đột kích bãi khai thác cát lúc rạng sáng. ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo thông tin ban đầu, lúc 2 giờ sáng 25-12, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Lê Quang Nhân – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cùng đại tá Bùi Đức Tài – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, Ban Chuyên án 1225K đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra, đột kích 2 bãi khai thác cát trái phép hoạt động tinh vi trong đêm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 11 xe ben, 4 máy đào, 3 xe con, 3 xe máy, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm, cùng khoảng 410 m³ cát và nhiều tang vật liên quan; tạm giữ 39 người để phục vụ điều tra.

Cụ thể, tại điểm khai thác cát trái phép ở thôn Vĩnh Lộc, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe ben, 3 xe con, 3 xe máy, 21 điện thoại di động và khoảng 150 m³ cát; 25 người bị tạm giữ để làm rõ hành vi vi phạm.

Trong khi đó, tại điểm khai thác cát trái phép ở thôn Phú Lạc, lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ben, 3 máy đào, 2 máy cày tự chế, 1 xe kéo chở máy đào, 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động và khoảng 110 m³ cát; 14 người liên quan bị tạm giữ.

Mở rộng kiểm tra, Ban Chuyên án tiếp tục phát hiện khoảng 150 m³ cát đang tập kết tại khu vực cách hiện trường khoảng 1 km, nghi liên quan trực tiếp hoạt động khai thác cát trái phép.

Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ khai thác cát trái phép tại Tây Sơn. ẢNH: TRỊ BÌNH

Trong ngày 25-12, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp VKSND tỉnh khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu đấu tranh mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng an ninh, trật tự địa phương.