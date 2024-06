Hơn 100 cơ thủ tranh tài tại Giải Billiards Báo chí ĐBSCL

Ngày 8-6, tại TP Cần Thơ, Giải Billiards Báo chí ĐBSCL mở rộng lần thứ 16 chính thức khai mạc.



Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải), và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (bìa trái), tham dự lễ khai mạc

Ông Phùng Xuân Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, phát biểu tại lễ khai mạc

Giải đấu năm nay do Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị tại Hậu Giang và ĐBSCL đăng cai tổ chức. Giải quy tụ gần 100 cơ thủ là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo in, báo điện tử, đài phát thanh và truyền hình, cùng các đơn vị, ngành liên quan như: tuyên giáo, công an, văn hoá, thông tin và truyền thông… tham gia.

Phát biểu khai mạc, ông Phùng Xuân Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị, cho biết giải đấu lần này quy tụ lực lượng hùng hậu từ hơn 50 cơ quan báo chí và đơn vị đối tác thân thiết, khách mời khắp các tỉnh, thành ĐBSCL và TP HCM.

"Giải không chỉ là thể thao, thi đấu để tranh tài mà thông qua giải để tăng cường và thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết giữa các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và giữa các cơ quan báo chí và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp ở ĐBSCL" - ông Phùng Xuân Lâm nói.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, chúc mừng đội ngũ nhà báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các cơ quan báo chí

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố gửi lời chúc mừng các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên về tham dự giải và gửi lời chúc mừng nhân dịp 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

Giải đấu đầy kịch tính

Các cơ thủ sẵn sàng tranh tài

Ông Dương Tấn Hiển mong các nhà báo thi đấu nhiệt tình, hết mình và chúc giải thành công tốt đẹp, luôn duy trì hoạt động này để tạo sân chơi cho đội ngũ những người làm báo, phóng viên, cộng tác viên.



Năm 2019, Báo Người Lao Động đăng cai tổ chức thành công Giải Billiards Báo chí ĐBSCL lần thứ 12, thu hút đông đảo lực lượng người làm báo trong khu vực ĐBSCL tham gia.

Giải Billiards Báo chí mở rộng khu vực ĐBSCL lần thứ 16 năm 2024 tổng kết và trao giải vào chiều cùng ngày. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng gồm: 1 giải nhất gồm cúp, cờ giải và tiền thưởng; 1 giải nhì gồm cờ giải và tiền thưởng; 2 giải ba gồm cờ giải và tiền thưởng; 4 giải khuyến khích gồm cờ giải và tiền thưởng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho cơ thủ có series nhiều điểm nhất, cơ thủ cao tuổi nhất, cơ thủ triển vọng. Đồng hành tài trợ cho giải là Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cùng các đơn vị khác.