Hơn 100 nghệ sĩ quy tụ tại "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô"

Đây không chỉ là một sự kiện sự kiện âm nhạc mà còn là dịp hội ngộ đầy cảm xúc của những thế hệ sinh viên thập niên 1990, những người đã trưởng thành nhưng vẫn giữ trọn vẹn niềm đam mê dành cho âm nhạc và ký ức thanh xuân.

Nhạc sĩ Thanh Phương, MC Thảo Vân và ca sĩ Thùy Dung. Thảo Vân cho hay chị tham gia chương trình với những cảm xúc tuyệt vời

Chương trình quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, ban nhạc từng làm nên dấu ấn rực rỡ trong đời sống sinh viên, như nhạc sĩ Quốc Trung, Thanh Phương, ban nhạc Phương Đông, The Time, Ngựa Hoang, nhóm ABBA Việt Nam, cùng những giọng ca gắn bó với những dạ hội sinh viên sôi động ngày ấy: Thanh Lam, Thanh Tâm, Thùy Dung, Đinh Lan Hương, Tùng John, nhóm nhảy Big Toe, ZigZag...

Không khí của những đêm hội chói sáng một thời sẽ được tái hiện, từ sân trường, nhà thi đấu đến ký túc xá, đưa khán giả trở về với những tháng ngày đắm say trong âm nhạc, nhiệt huyết tuổi trẻ và tình bạn keo sơn.



MC Thảo Vân, ca sĩ Thùy Dung, ca sĩ Thanh Tâm và ca sĩ Tùng John

Những ban nhạc sinh viên những năm chín mươi giờ đã là những nghệ sĩ thành danh, trí thức, doanh nhân, ở lứa tuổi U50, U60 nhưng vẫn mong một lần được đứng chung sân khấu, sống lại niềm đam mê cháy bỏng của một thời.

Không chỉ mang hơi thở hoài niệm, Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô còn đón nhận sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ. Chương trình cũng đánh dấu sự góp mặt đặc biệt của những Hoa hậu, Á hậu, siêu mẫu thế hệ 7X như Hoàng Xuân, Băng Giang, Thu Hằng… trong một màn trình diễn thời trang đậm chất hoài cổ.

Chương trình còn đặc biệt ghi dấu bằng màn hợp ca "We Are the World" – ca khúc kinh điển sẽ được trình diễn bởi hơn 100 nghệ sĩ và hàng nghìn khán giả ngay tại sân Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, tạo nên khoảnh khắc thăng hoa của âm nhạc, tình bạn và ký ức.

Nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ thời sinh viên thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 26-3: "Ai đã từng trải qua thời sinh viên sẽ đều cảm nhận, đó là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời. Sự vô tư, cuồng nhiệt, tình yêu trong sáng. Khi càng lớn tuổi người ta càng nhớ về thời kỳ đẹp đẽ đó. Vì vậy mà dạ hội sinh viên Thủ đô 2025 mang lại rất nhiều sự mong chờ, nhiệt huyết của những người đã trải qua thời kỳ sinh viên".

MC Long Vũ cho biết anh đang rất háo hức, hồi hộp và mong chờ đến ngày chương trình diễn ra, bởi càng có tuổi, mỗi người càng hay hoài niệm về quá khứ. "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô" chính là "chuyến tàu" đưa anh trở lại với những tháng ngày sôi nổi, lãng mạn của thời sinh viên. Gặp được cả ngàn bạn bè cũ cùng một lúc đâu phải là chuyện xảy ra hàng năm, hàng tháng.

MC Long Vũ chia sẻ"Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô" chính là "chuyến tàu" đưa anh trở lại với những tháng ngày sôi nổi, lãng mạn của thời sinh viên.

Ca sĩ Thùy Dung cũng rất hào hứng và phấn khích, thấy như mình được tham gia chuyến tàu trở về với tuổi thanh xuân.

Nghệ sĩ Vũ Hoàng Hải, thành viên nhóm nhảy Big Toe bày tỏ dạ hội sẽ lại là đêm để các nghệ sĩ được sống với thời thanh xuân, cũng như "để các bạn trẻ hiểu về thế hệ chúng tôi của thời kỳ đó như thế nào".

MC Thảo Vân tâm sự chị tham gia chương trình với những cảm xúc tuyệt vời. "Hãy hình dung 20 năm sau, chúng ta sẽ lại cùng hồi tưởng lại hình ảnh của mình trên sân khấu Dạ hội sinh viên Thủ đô 2025, cũng giống như ngày hôm nay chúng ta đang nhìn mình 20-30 năm trước. Lúc đó chúng ta có thể đã già, tóc bạc nhưng chắc chắn sẽ nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc và tự hào mình đã có những khoảnh khắc tuyệt vời" – MC nổi tiếng nói.

Hơn 100 nghệ sĩ quy tụ tại "Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô"

Cùng đảm nhận vai trò MC chương trình với đàn chị Thảo Vân, MC Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự bồi hồi khi được ôn lại thời thanh niên.

Bà Nguyễn Mỹ Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mỹ Thanh, thành viên Ban tổ chức cho hay sau thành công rực rỡ của Dạ hội cựu sinh viên lần thứ nhất, BTC đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để bàn bạc, luyện tập và sẵn sàng cháy hết mình trong đêm dạ hội sắp tới.

"Chúng tôi tin những đam mê của tuổi thanh xuân và sự sáng tạo trong nghệ thuật sẽ là ngọn lửa cháy mãi, bất chấp mọi thách thức của thời gian" – bà Nguyễn Mỹ Trang nói.