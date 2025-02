Hơn 1.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 8 ngày nghỉ Tết tại một tỉnh

Ngày 1-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn được bảo đảm ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc xuyên Tết đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 3 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định trên 20 trường hợp, tạm giữ gần 200 phương tiện; trong đó xử phạt vi phạm nồng độ cồn gần 200 trường hợp, phạt tiền hơn 800 triệu đồng.

Tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ, 7 người chết, 10 người bị thương, giảm 5 vụ, 1 người chết, 6 người bị thương so với cùng kỳ...

Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội được kiềm chế, trong đó điều tra, làm rõ một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình, ngày 26-1 (tức 27 Tết) Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an các huyện Quảng Xương và Triệu Sơn bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bán đào Tết tại khu vực Đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, TP Thanh Hóa, được nhân dân hết sức khen ngợi...

Toàn tỉnh xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự (1 vụ gây rối trật tự công cộng, 6 vụ cố ý gây thương tích), giảm 56,25% số vụ so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, một trong những chuyển biến rõ nét nhất trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đó là ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Tình trạng vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện giao thông vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng... đã giảm sâu.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn duy trì quân số thường trực, ứng trực sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra. Bên cạnh đó, nhiều lực lượng, nhất là Công an các xã, phường, thị trấn đã thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động triển khai các phương án bảo đảm ANTT, quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự trên địa bàn, răn đe các đối tượng nổi để phòng ngừa, xử lý các loại tội phạm.