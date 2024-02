Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, có được kết quả trên, ngay từ rất sớm Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giap thông trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.