Thể thao

Hơn 2.000 biker "đốt nóng" lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á – Thái Bình Dương

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Nha Trang từ ngày 29 đến 31-5.

Ngày 31-3, Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cùng Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức họp báo, công bố nhiều điểm mới của Lễ hội mô tô phân khối lớn châu Á - Thái Bình Dương Castrol Superbike Fest 2026.

Theo kế hoạch, Castrol Superbike Fest 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31-5, trải dài tại nhiều địa điểm như Quảng trường 2 Tháng 4, Công viên Thanh Niên, khu vực Hòn Đỏ và tuyến đường ven biển Phạm Văn Đồng. Không gian lễ hội được tổ chức liên hoàn dọc bờ biển, kết hợp giữa biểu diễn, trưng bày và trải nghiệm.

Hơn 2.000 biker hội tụ tại Nha Trang, "đốt nóng" lễ hội mô tô châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Những chiếc mô tô phân khối lớn tại buổi họp báo

Đáng chú ý, ngay từ khi mở cổng đăng ký, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng biker quốc tế. Nhiều câu lạc bộ đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Lào, Campuchia… đã xác nhận tham gia.

Chuỗi hoạt động năm nay được thiết kế đa dạng, từ diễu hành mô tô phân khối lớn, trình diễn kỹ thuật, đến các trải nghiệm tốc độ và giao lưu cộng đồng. Bên cạnh đó là các hoạt động phụ trợ như flyboard trên biển, dù lượn, biểu diễn nghệ thuật đường phố… nhằm tăng sức hút với du khách.

Tại khu vực quảng trường trung tâm, hàng loạt mẫu xe "độc – lạ", được độ công phu sẽ được trưng bày, tạo điểm nhấn cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Hơn 2.000 biker hội tụ tại Nha Trang, "đốt nóng" lễ hội mô tô châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 2.

Cuộc thi Miss Motor 2026 dự kiến thu hút hơn 40 hồ sơ nữ biker trên toàn quốc

Một điểm mới của lễ hội là cuộc thi Miss Motor 2026. Cuộc thi có hơn 40 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc. Hoạt động này hướng đến tôn vinh hình ảnh nữ biker hiện đại, cá tính và bản lĩnh.

Ban tổ chức kỳ vọng Castrol Superbike Fest 2026 không chỉ là sân chơi của giới đam mê mô tô mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang, qua đó kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tin liên quan

Đưa xe tay ga vào đường đua mô tô chính quy tại Việt Nam

Đưa xe tay ga vào đường đua mô tô chính quy tại Việt Nam

(NLĐO) - Lần đầu tiên, hạng xe tay ga chính thức góp mặt trong Giải đua mô tô Việt Nam Grand Prix- HTV Series. Đây là giải đấu chính quy thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp và Mô tô thể thao Việt Nam.

VIDEO: Hàng ngàn người đổ về Cần Thơ xem đua mô tô

(NLĐO) – Dù diễn ra dưới cái nắng gay gắt nhưng hàng ngàn người vẫn đổ về Cần Thơ để cổ vũ rất nhiệt tình cho giải đua xe mô tô có quy mô lớn nhất miền Tây.

Những bóng hồng đam mê mô tô phân khối lớn

(NLĐO) - Không chỉ là đam mê "độc quyền" của cánh mày râu, mô tô phân khối lớn còn nhận sự mộ điệu của những bóng hồng.

