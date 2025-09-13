Hơn 250 đại biểu tham dự hội thảo quản lý thiết bị y tế tại Đắk Lắk

Ngày 13-9, tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề "Quản lý thiết bị y tế khu vực Tây Nguyên".

Hơn 250 đại biểu tham dự hội thảo quản lý thiết bị y tế

Hội thảo do Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đồng tổ chức, thu hút hơn 250 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự.

Hội thảo tập trung vào các nội dung then chốt của công tác quản lý thiết bị y tế như: lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu, quản lý tồn kho, bảo trì và sử dụng. Những vấn đề này đặc biệt trở nên cấp thiết trong giai đoạn hậu Covid-19, khi nhiều cơ sở y tế đang phải đối mặt với áp lực cả về nhân lực lẫn vật lực.

ThS.BS Phạm Phú Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, phát biểu khai mạc

ThS.BS Phạm Phú Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết hội thảo không chỉ nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn hướng đến mục tiêu thiết thực là diễn đàn cởi mở, đa chiều để thảo luận những khó khăn thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu thiết bị y tế, vốn đang có nhiều biến động và bất cập.

Những chia sẻ từ các chuyên gia sẽ góp phần tháo gỡ, giúp các đơn vị có thêm định hướng và giải pháp cụ thể trong thời gian tới.

TS.BS Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, phát biểu tại hội thảo

Còn theo TS.BS Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, công tác quản lý thiết bị y tế là nhiệm vụ quan trọng đối với các bệnh viện. Trong 5 năm qua, đặc biệt sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều cơ sở gặp khó khăn trong quản lý, bố trí cũng như trong quy trình đấu thầu.

Đại diện Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Bộ Y tế báo cáo tại hội thảo

Do đó, ông Quang mong muốn có thêm nhiều chương trình hội thảo, hội nghị phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối tại TP HCM để các đơn vị trong khu vực có cơ hội trao đổi, tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện công tác quản lý.

PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo

PGS.TS.BS Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho rằng mặc dù lĩnh vực thiết bị y tế đã trải qua nhiều khó khăn, thậm chí khủng hoảng trong thời gian qua, song đó cũng là cơ hội để đổi mới và phát triển.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý toàn diện vòng đời thiết bị, từ chuỗi cung ứng, mua sắm, sử dụng đến bảo trì và thanh lý, qua đó hỗ trợ các đơn vị trong khu vực hoàn thiện hệ thống quản lý bền vững hơn.