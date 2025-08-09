HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đặng Thị Hồng Linh cho mở bán bia vào ban ngày, buổi tối cho hoạt động kinh doanh karaoke với mục đích phục vụ khách đến "bay lắc".

Ngày 9-8, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can trong vụ tổ chức "bay lắc" tại quán karaoke Hoàng Kim (tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), TP Hà Nội).

Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke- Ảnh 1.

Bị can Đặng Thị Hồng Linh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim do Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990, thường trú tại xã Vạn Phúc) làm chủ có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý với thủ đoạn hết sức tinh vi. Qua đó, các đối tượng cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim.

Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke với mục đích phục vụ khách đến "bay lắc". Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8-6, lực lượng Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh. Tại thời điểm kiểm tra có có 41 người (26 nhân viên, 15 khách), trong đó phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách).

Tổng vật chứng thu giữ 82,220 g Ketamin; 251,865 g Methamphetamine; 4,614 g MDMA; 2 cân điện tử; 6 đĩa sứ; 4 tẩu hút tự tạo; 6 thẻ nhựa; 4 túi nilon dính ma tuý; 4 loa; 4 đèn chiếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh và 6 nhân viên của quán bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, 24 bị can là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Phát hiện 12 đối tượng nam, nữ tại ổ "bay lắc" trong khu đô thị cao cấp

Phát hiện 12 đối tượng nam, nữ tại ổ "bay lắc" trong khu đô thị cao cấp

Ngày 6-4, Phòng CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại khu đô thị cao cấp ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng

Bình Định: Khởi tố 12 đối tượng liên quan đến vụ “bay lắc” tại quán karaoke Dragon

(NLĐO) – Liên quan đến vụ khoảng 40 nam, nữ thanh niên tổ chức “bay lắc” tại quán karaoke Dragon ở TP Quy Nhơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 12 đối tượng và xử phạt hành chính 27 người.

Bất chấp dịch Covid-19, 17 nam nữ vẫn "bay lắc" trong căn hộ ở khu đô thị

(NLĐO)- Kiểm tra tại phòng 2212B (Tòa Part 1, Khu đô thị Ecopark), công an đã bắt quả tang 17 nam nữ từ 19 đến 34 tuổi đang tụ tập "bay lắc" và dùng ma tuý.

