Hơn 3.000 vận động viên tham gia giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”

Ngày 24-8, tại NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), hơn 3.000 vận động viên gồm cán bộ, chiến sĩ công an và những người yêu thể thao đã tham gia giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.

Trước khi xuất phát, các vận động viên cùng thực hiện nghi thức thượng cờ Tổ quốc với lá cờ rộng 80 m², thể hiện niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đông đảo người dân, du khách tham dự lễ khai mạc Sport Festival 2025 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương cho các đơn vị phối hợp

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao hoa cho các đơn vị đồng hành

Giải chạy diễn ra trên cung đường ven biển, vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo nên trải nghiệm cảnh quan ấn tượng cho người tham gia.

Sự kiện không chỉ khẳng định tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cộng đồng, mà còn mở đầu cho chuỗi hoạt động của Sport Festival 2025 do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2025) và 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945-19.8.2025).

Các vận động viên xuất phát giải chạy "Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”

Sport Festival 2025 gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 19-8 đến 2-9, ngoài giải chạy còn có giải golf Công an nhân dân mở rộng lần thứ I, giải bắn súng đĩa bay Compak Sporting và giải Kickboxing – Kun Khmer.

Giai đoạn 2, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11-2025, sẽ có các giải quần vợt và Pickleball Công an nhân dân mở rộng khu vực phía Nam.

Bên cạnh các môn thể thao, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí như biểu diễn ca nhạc, thời trang, không gian trải nghiệm ẩm thực – thể thao – kết nối.

Dự kiến, Sport Festival 2025 thu hút hơn 7.000 người tham gia, trong đó có lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ thể thao và cộng đồng yêu thể thao trên cả nước.

