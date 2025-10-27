Hơn 38.000 học sinh trường tư ở Gia Lai được hỗ trợ học phí

Ngày 27-10, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông theo học tại các trường ngoài công lập trên địa bàn.

Từ năm học 2025 – 2026, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục với tổng kinh phí gần 75 tỉ đồng

Theo nghị quyết, toàn tỉnh có hơn 38.000 học sinh được thụ hưởng chính sách, gồm 30.351 trẻ mầm non và 7.883 học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT.

Mức hỗ trợ được chia theo khu vực: thành thị 300.000 đồng/học sinh/tháng; nông thôn 100.000 đồng/tháng đối với mầm non và THCS, 200.000 đồng/tháng đối với THPT; vùng dân tộc thiểu số và miền núi 50.000 đồng/tháng đối với mầm non và THCS, 100.000 đồng/tháng đối với THPT.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết việc hỗ trợ học phí này được thực hiện theo các nghị quyết của Quốc hội và nghị định của Chính phủ về miễn, giảm và hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chính sách này nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện để học sinh theo học ổn định, đồng thời khuyến khích xã hội hóa, phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.