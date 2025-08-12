HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí kể từ 1-10, nếu không có tài khoản giao thông

Văn Duẩn

(NLĐO) - Kể từ 1-10-2025, nếu không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định chủ ô tô phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1-10-2025.

Hơn 4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không có tài khoản giao thông - Ảnh 1.

Kể từ 1-10-2025, hơn 4 triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí điện tử không dừng nếu chưa có tài khoản giao thông

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1-10-2024 đến 1-10-2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, trước ngày 1-10-2025, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không lưu thông được qua trạm thu phí không dừng (ETC).

Thanh Toán qua tài khoản giao Thông: Minh bạch, dễ dàng hơn?

Lý giải về quy định chuyển đổi tài khoản thu phí, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), cho biết tài khoản thu phí chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay gồm các thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và tiền do chủ phương tiện nạp chỉ dùng được để thanh toán khi xe qua trạm.

Do là tài khoản chuyên thu nên tiền do chủ phương tiện nạp tiền vào chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác và tiền trong tài khoản thu phí cũng không được tính lãi.

Hơn 4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không có tài khoản giao thông - Ảnh 2.

App của VETC hiện nay, chỗ "Ví VETC" chính là "tài khoản giao thông" theo quy định tại Nghị định 119 mà người dùng sẽ phải nâng cấp và nạp tiền vào trước 1-10-2025

Thêm nữa, việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí. Điều này dẫn đến phản ứng của doanh nghiệp và người dân vì tiền trong tài khoản không được tính lãi.

Theo tên gọi trong Nghị định, tài khoản thu phí hiện tại được hiểu là chỉ dùng để nạp tiền và thanh toán phí đường bộ khi qua trạm thu phí.

Trong khi đó, tài khoản giao thông được kết nối với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, và cho phép chủ phương tiện thanh toán nhiều dịch vụ khác ngoài phí đường bộ như đỗ xe, đăng kiểm, xăng dầu, sạc xe điện.

Nói cách khác, tài khoản giao thông thực chất là tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, được liên kết với ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng của chủ phương tiện. Người dùng sẽ vẫn cần nạp tiền vào tài khoản để thanh toán các dịch vụ giao thông.

Mới có 30% trong số 6,3 triệu phương tiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thu phí đã có phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ePass có ví Viettel Monney, MoMo, Visa...; VETC có ví VETC). Quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông chỉ mất khoảng 5 - 10 phút trên ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

Từ ngày 1-10 tới đây, nếu chủ phương tiện không thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán và không thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thu phí sang phương tiện thanh toán sẽ được coi như chưa dán thẻ, chưa có tài khoản giao thông (tài khoản thu phí trước đây), nói cách khác là không đủ điều kiện thực hiện thu phí điện tử không dừng, không được lưu thông qua trạm thu phí"- ông Toàn cho hay.

Cả nước hiện có 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đạt gần 100% tổng số phương tiện trong cả nước.

Theo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, tỉ lệ phương tiện thực hiện chuyển đổi tài khoản rất thấp, mới đạt khoảng 30% tổng số phương tiện trong cả nước. Nguyên nhân chính là do các chủ phương tiện chưa biết đến quy định mới này.

Chủ phương tiện phải bảo đảm đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ.

Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trừ hai trường hợp trên thì thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ sử dụng trực tiếp các tài khoản giao thông do mình quản lý để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cung cấp.

Hiện nay trên app của VETC đang sử dụng các cụm từ có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng. Ví dụ phần "TK giao thông" ở ảnh phía trên thực chất là "tài khoản thu phí" trước đây, trong khi đó "Ví VETC" lại mới chính "tài khoản giao thông" theo quy định tại Nghị định 119. Người dùng sẽ phải nâng cấp lên Ví VETC trước 1-10.

VETC cho biết cách gọi này được tạo trước khi có Nghị định nên chưa thống nhất, đơn vị này sẽ sớm cập nhật lại thuật ngữ trong một vài ngày tới.

Tin liên quan

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ dán trên ô tô

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ dán trên ô tô

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề xuất Bộ Tài chính bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ dán trước kính ô tô nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí.

Dán thẻ thu phí không dừng có bắt buộc khi đăng kiểm xe?

(NLĐO) - Thẻ thu phí không dừng (ETC) là thẻ định danh phương tiện dán trên kính lái hoặc đèn trước xe, dùng để thanh toán tự động khi xe qua các trạm thu phí

Sân bay Nội Bài chính thức áp dụng thu phí không dừng

(NLĐO)- Từ ngày 20-12, chính thức áp dụng tất cả các làn thu phí không dừng vào/ra sân bay quốc tế Nội Bài.

tài khoản giao thông tài khoản giao thông là gì cách tạo tài khoản giao thông Nghị định 119/2024/NĐ-CP
