Hơn 40 ngày nỗ lực cứu bé sinh non người nước ngoài

Trước đó, thai phụ người Hàn Quốc đến Nha Trang du lịch, bất ngờ sinh non khi thai được 27 tuần tại bệnh viện địa phương. Em bé chào đời nặng 1,2 kg và mắc bệnh màng trong. Đây là tình trạng suy hô hấp cấp phổ biến ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, do phổi chưa phát triển hoàn chỉnh, thiếu hụt chất Surfactant. Tại đây, bé được bơm Surfactant, sau đó chuyển vào TP HCM để tiếp tục điều trị.

Chăm sóc bé sinh non người Hàn Quốc tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé được tối ưu hóa hỗ trợ hô hấp và rút ngắn thời gian thở máy xâm lấn. Sau 24 giờ, bé đã được cai máy thở, tiếp tục được hỗ trợ hô hấp thở không xâm lấn trong 9 ngày và thở NCPAP trong 16 ngày; đồng thời, được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ và đạt lượng sữa đủ từ ngày thứ 13 sau sinh. Sau gần 1 tháng rưỡi điều trị nội trú, bệnh nhi xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng đạt 1,9 kg và được trở về Hàn Quốc an toàn. Đến nay, trẻ chưa ghi nhận bất kỳ biến chứng nào.

Theo BS CKIINguyễn Thanh Thiện, Trưởng Khoa Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành công từ các ca đặc biệt này minh chứng cho sự phát triển toàn diện về chuyên môn và chất lượng chăm sóc nhi. Sắp tới, bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa quy trình và áp dụng các phương pháp điều trị hiệu quả không chỉ tối ưu hóa trong nước mà còn mở rộng, đáp ứng nhu cầu quốc tế.