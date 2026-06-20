Hơn 50 nghị quyết nâng tầm vóc TP HCM

Ngày 19-6, HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm). Tại kỳ họp, HĐND TP HCM tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nhóm nội dung trọng tâm.

Nhiều điểm sáng về kinh tế - xã hội

Kỳ họp đã đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm. Đồng thời, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, hoạt động sản xuất - kinh doanh phục hồi tích cực, thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ dự toán, thu hút FDI tăng trưởng mạnh...

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Công tác tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, xử lý dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm được thực hiện quyết liệt; nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị, logistics, văn hóa, giáo dục quy mô lớn được khởi công. Qua đó, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực phát triển mới.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục được nâng cao, các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển không gian xanh, công trình văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai...

Nỗ lực cho Luật Đô thị đặc biệt

Báo cáo của HĐND TP HCM cho thấy trong 6 tháng qua, HĐND thành phố triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, công tác tổ chức và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Điều này góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Cũng trong giai đoạn này, Thường trực HĐND TP HCM chủ động tham gia góp ý, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm đề xuất hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Song song đó, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tựu trung, hoạt động của HĐND TP HCM tiếp tục có nhiều đổi mới, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Các kỳ họp được tổ chức đúng quy định, kịp thời xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Quyết sách hợp lòng dân

Phát biểu tại kỳ họp, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, thông tin cử tri và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền thành phố trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, kinh tế tăng trưởng tích cực, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, quốc phòng - an ninh bảo đảm, công tác an sinh xã hội được tập trung và đạt nhiều kết quả.

Bà Trương Thị Bích Hạnh cho hay cử tri thành phố cũng quan tâm và đánh giá cao chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho trên 14.000 người dân, chính sách miễn phí vé xe buýt đối với các tuyến đang hoạt động.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" với kết quả chuyển công năng 3 trụ sở cơ quan thành trường học, bàn giao 3 trụ sở cơ quan, đơn vị cho 3 bệnh viện lớn... "Đây là những quyết sách hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình rất cao, vừa tránh lãng phí tài sản công dôi dư vừa giải quyết trực tiếp nhu cầu bức thiết về trường học và cơ sở chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực nhà nước" - bà Trương Thị Bích Hạnh nhìn nhận.

Trên cơ sở tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và thực tiễn hoạt động của hệ thống Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kiến nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát, tái giám sát tiến độ công trình trọng điểm, nhất là các dự án chống ngập, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và thực hiện chuyển đổi số.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM kiến nghị UBND thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế để bảo đảm nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Song song đó, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người có công...

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết

Kỳ họp đã thống nhất thông qua hơn 50 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó nhiều nội dung tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân. Điển hình như thống nhất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo trên phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 16.369 tỉ đồng.

Đáng chú ý nữa là Nghị quyết về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Việc ban hành nghị quyết được đánh giá cần thiết hướng tới hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giảm bớt một phần kinh phí đi lại của người dân trong điều kiện giá nhiên liệu tăng cao.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo cơ sở để triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và định hướng phát triển của thành phố.

"Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đã tạo cơ sở quan trọng để thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và chăm lo đời sống nhân dân trong thời gian tới" - ông Võ Văn Minh khái quát.

Để các nghị quyết của kỳ họp sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả cần đạt được đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Với HĐND thành phố, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường giám sát, kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Từ đó, kiến nghị giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm các nghị quyết được triển khai đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

3 ủy viên UBND TP HCM được miễn nhiệm Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã biểu quyết thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc. Ông Nguyễn Văn Hiếu được miễn nhiệm với lý do xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Ông Bùi Xuân Cường và ông Nguyễn Văn Đồng được miễn nhiệm để thực hiện công tác cán bộ theo quy định. Ông Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn) - được HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP HCM.



