Giáo dục

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc

Yến Anh

(NLĐO)-Tỉ lệ sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc năm 2025 chiếm hơn 86% tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Ngày 23-8, ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2021-2025.

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc- Ảnh 1.

PGS-TS Bùi Huy Nhượng phát biểu tại Lễ tốt nghiệp

Trường có 6 thủ khoa tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0 gồm Phạm Thị Kim Ngân (ngành Hệ thống thông tin quản lý), Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (Kinh tế và quản lý đô thị), Tô Ngọc Hà (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng), Trần Thị Ngọc Hoài (Quản trị kinh doanh), Thiều Ngọc Mai (Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh), Hà Dương Hương Linh (Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế).

Nếu xét theo thang điểm 10, Ngọc Mai đạt 9,63, là thủ khoa cao điểm nhất trong lịch sử của ĐH Kinh tế Quốc dân. NEU là ĐH có số sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc thuộc diện cao nhất.

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc- Ảnh 2.

GS-TS Phạm Hồng Chương (trái), nguyên giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân, và PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH, trao bằng khen cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh nhà trường luôn tự hào là nơi đã đào tạo và cung cấp cho đất nước những chuyên gia, những nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Cũng theo Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân, lứa sinh viên này bắt đầu chương trình đại học trong bối cảnh đặc biệt vì đại dịch COVID-19, việc dạy và học đều diễn ra trực tuyến, đối mặt với không ít khó khăn và thử thách. Nhưng chính những ngày tháng ấy đã rèn luyện cho các em sự kiên cường, khả năng thích ứng và tinh thần vượt khó.

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc- Ảnh 3.

GS-TS Phạm Hồng Chương (trái), nguyên giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân, và PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH, trao bằng khen cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Nhắn gửi đến học trò, PGS-TS Bùi Huy Nhượng cho rằng, tấm bằng tốt nghiệp không phải dấu chấm hết của hành trình học tập, mà là điểm khởi đầu cho chặng đường dài phía trước. Khi chính thức rời mái trường, sinh viên hãy khắc ghi 3 giá trị "Học tập không ngừng - Bản lĩnh khát vọng - Trách nhiệm xã hội" để làm hành trang quý giá, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời.

Ông dặn dò các tân cử nhân hãy tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập trong sách vở, trong công việc, trong trải nghiệm và trong chính cuộc sống. Đồng thời luôn giữ bản lĩnh và khát vọng, dám đối diện với thử thách để biến khó khăn thành cơ hội, biến ước mơ thành hiện thực, để không ngừng trưởng thành và vươn lên.

Hơn 50% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp loại xuất sắc- Ảnh 4.

PGS-TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân, trao bằng khen cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa

Bên cạnh đó, hãy sống và làm việc có trách nhiệm với xã hội. Thành công của mỗi cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển chung của cộng đồng.

"Các em hãy làm việc bằng lương tâm, sự chính trực và tinh thần phụng sự. Chính trách nhiệm xã hội sẽ làm nên tầm vóc, uy tín và giá trị bền vững của mỗi con người"- Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân nhắn nhủ.

Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956 với tên ban đầu là trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11-2024, trường trở thành đại học, tuyển khoảng 7.000 sinh viên mỗi năm.

NEU là trường đầu tiên dùng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh, vào năm 2017. Từ 50 hồ sơ ban đầu, số thí sinh thuộc diện này đạt 25.000 vào năm nay. Đây cũng là đại học đầu tiên công bố đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Trong khuôn khổ Lễ tốt nghiệp, ĐH Kinh tế Quốc dân đã trao bằng cho 4.612 tân cử nhân.

Với chương trình tiếng Anh, trường có 456 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (58,46%) và 246 sinh viên loại giỏi (31,54%). Với chương trình đại trà, có 1.840 sinh viên đạt loại xuất sắc (48,02%) và 1.409 sinh viên loại giỏi (36,77%).


Tin liên quan

Con gái khoác áo cử nhân cho mẹ ngày tốt nghiệp: Khoảnh khắc chạm đến trái tim

Con gái khoác áo cử nhân cho mẹ ngày tốt nghiệp: Khoảnh khắc chạm đến trái tim

(NLĐO) - Ở tuổi ngoài 60, lần đầu tiên bà Rơ Lan H Ayuk (tỉnh Gia Lai) dự lễ tốt nghiệp, chứng kiến con gái rạng rỡ trong chiếc áo tân cử nhân.

ĐH Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp
