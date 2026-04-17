Hơn 500 thương hiệu nổi tiếng sắp "đổ bộ" về Cần Thơ, giảm giá lên đến 80%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hơn 500 thương hiệu nổi tiếng sắp "đổ bộ" về Cần Thơ, giảm giá lên đến 80%

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Sự kiện "Cần Thơ Mega Sale lần 2" kết hợp chuỗi lễ hội lớn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Ngày 17-4, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện "Cần Thơ Mega Sale lần 2 năm 2026".

Cần Thơ tổ chức chương trình mua sắm hàng hiệu giảm giá lần 2 có gì đáng chú ý? - Ảnh 1.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết sự kiện được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ 30-4 và 1-5; đồng thời hướng đến tạo cơ hội cho người dân khu vực ĐBSCL tiếp cận hàng hóa chính hãng với giá ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng cường kết nối cung – cầu.

Không chỉ là hoạt động mua sắm, "Cần Thơ Mega Sale lần 2" còn đóng vai trò thúc đẩy phục hồi thị trường tiêu dùng nội địa trong bối cảnh đầu năm 2026 còn nhiều biến động.

Ban tổ chức cam kết kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch về nguồn gốc, giá cả, hướng đến xây dựng môi trường bán lẻ uy tín và bền vững.

Sự kiện diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, quy tụ hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước, với 125 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, trang sức, đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp và thực phẩm chức năng. Mức giảm giá có thể lên đến 80%.

Cần Thơ tổ chức chương trình mua sắm hàng hiệu giảm giá lần 2 có gì đáng chú ý? - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thị trường còn tồn tại hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng khuyến mại thiếu minh bạch, việc tổ chức một không gian mua sắm được kiểm soát sẽ giúp củng cố niềm tin người tiêu dùng, hình thành thói quen lựa chọn sản phẩm có thương hiệu và thông tin rõ ràng".

Cần Thơ tổ chức chương trình mua sắm hàng hiệu giảm giá lần 2 có gì đáng chú ý? - Ảnh 3.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, việc kết hợp các sự kiện với "Cần Thơ Mega Sale lần 2" được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, dịp lễ sắp tới thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ.

Cần Thơ tổ chức chương trình mua sắm hàng hiệu giảm giá lần 2 có gì đáng chú ý? - Ảnh 4.

Đông đảo khách hàng mua sắm tại sự kiện "Cần Thơ Mega Sale" tổ chức vào tháng 1 vừa qua

Việc kết hợp các sự kiện này với "Cần Thơ Mega Sale lần 2" được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và tăng nguồn thu ngân sách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo