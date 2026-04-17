Hơn 500 thương hiệu nổi tiếng sắp "đổ bộ" về Cần Thơ, giảm giá lên đến 80%

Ngày 17-4, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức họp báo giới thiệu sự kiện "Cần Thơ Mega Sale lần 2 năm 2026".

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết sự kiện được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng dịp lễ 30-4 và 1-5; đồng thời hướng đến tạo cơ hội cho người dân khu vực ĐBSCL tiếp cận hàng hóa chính hãng với giá ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng cường kết nối cung – cầu.

Không chỉ là hoạt động mua sắm, "Cần Thơ Mega Sale lần 2" còn đóng vai trò thúc đẩy phục hồi thị trường tiêu dùng nội địa trong bối cảnh đầu năm 2026 còn nhiều biến động.

Ban tổ chức cam kết kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, đảm bảo tính minh bạch về nguồn gốc, giá cả, hướng đến xây dựng môi trường bán lẻ uy tín và bền vững.

Sự kiện diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ, quy tụ hơn 500 thương hiệu trong và ngoài nước, với 125 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, trang sức, đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp và thực phẩm chức năng. Mức giảm giá có thể lên đến 80%.

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Hà Vũ Sơn nhấn mạnh: "Trong bối cảnh thị trường còn tồn tại hàng giả, hàng kém chất lượng và tình trạng khuyến mại thiếu minh bạch, việc tổ chức một không gian mua sắm được kiểm soát sẽ giúp củng cố niềm tin người tiêu dùng, hình thành thói quen lựa chọn sản phẩm có thương hiệu và thông tin rõ ràng".

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, việc kết hợp các sự kiện với "Cần Thơ Mega Sale lần 2" được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, dịp lễ sắp tới thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ.

Đông đảo khách hàng mua sắm tại sự kiện "Cần Thơ Mega Sale" tổ chức vào tháng 1 vừa qua

Việc kết hợp các sự kiện này với "Cần Thơ Mega Sale lần 2" được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và tăng nguồn thu ngân sách.