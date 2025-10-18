Hơn 52.000 lượt khám bệnh vảy nến mỗi năm

Chương trinh bắt đầu từ ngày 27 đến 31-10, vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.

Chương trình nhằm giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả căn bệnh mạn tính này, đồng thời lan tỏa thông điệp: "Vảy nến - không lây nhưng cần được thấu hiểu và sẻ chia".

Trong tuần lễ triển khai, người dân có thể đến đây để được thăm khám, soi da, tư vấn điều trị và hướng dẫn chăm sóc đúng cách; được các bác sĩ giải đáp về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và tâm lý giúp kiểm soát bệnh, đồng thời được hướng dẫn cách nhận biết sớm các dấu hiệu biến chứng như viêm khớp vảy nến, đỏ da toàn thân hoặc các bệnh lý tim mạch kèm theo.

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP HCM tư vấn cho người bệnh

Mỗi năm, Bệnh viện Da liễu TP HCM tiếp nhận hơn 52.000 lượt bệnh nhân vảy nến. Đây không chỉ là bệnh da đơn thuần mà là bệnh lý viêm hệ thống mạn tính qua trung gian miễn dịch, có thể ảnh hưởng đến da, khớp, móng, tim mạch và nhiều cơ quan khác. Các thương tổn thường là mảng da đỏ, giới hạn rõ, phủ vảy trắng dễ tróc, gây ngứa, đau rát, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và tâm lý người bệnh. Không chỉ gây tổn thương thể chất, vảy nến còn để lại những vết hằn trong tâm hồn. Nhiều bệnh nhân phải chịu đựng sự mặc cảm, ánh nhìn kỳ thị và hiểu lầm rằng bệnh có thể lây lan, khiến họ ngại tiếp xúc, thu mình trong xã hội.



