Kinh tế Bất động sản

Hơn 55.000 lượt xem livestream: Sức hút của dòng liền kề giá tốt tại Vinhomes Golden City

An Mai

Hơn 55.000 lượt xem cùng hàng ngàn lượt tương tác trong phiên livestream số 3 cho thấy sức hút mạnh mẽ của liền kề Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng)

Với mức giá từ 6,5 tỉ đồng, dòng sản phẩm này được nhiều nhà đầu tư đánh giá là cơ hội hiếm để sở hữu thấp tầng Vinhomes ngay tại cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố cảng.

"Vùng giá khá hiếm" trong phân khúc thấp tầng Vinhomes

Phiên livestream số 3 của Vinhomes Golden City ghi nhận hơn 55.000 lượt xem, hơn 2.500 lượt tương tác cùng hàng trăm khách hàng để lại thông tin nhận tư vấn. Điểm đáng chú ý là phần lớn người xem quan tâm nhiều tới môi trường sống, tiện ích và khả năng khai thác lâu dài hơn là câu chuyện "lướt sóng" ngắn hạn khi đề cập đến giá trị của bất động sản.

- Ảnh 1.

Phiên livestream số 3 của Vinhomes Golden City tạo sức hút mạnh mẽ từ đông đảo khách hàng và nhà đầu tư

Tại buổi livestream, ông Trần Anh Tuấn, Chủ trì thiết kế - Viện thiết kế Vinhomes, cho biết việc ra mắt ở giai đoạn khu vực bắt đầu hình thành trục hạ tầng mới và đô thị bắt đầu dịch chuyển trung tâm phát triển chính là lợi thế giúp các đại đô thị Vinhomes tăng trưởng mạnh mẽ.

"Khi giao thông, tiện ích và cư dân cùng hình thành thì mặt bằng giá bước sang giai đoạn tăng trưởng rõ nét. Dương Kinh hiện đang hội tụ khá đầy đủ những yếu tố tiên quyết đó", ông Anh Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, khu vực này đang hưởng lợi trực tiếp từ loạt công trình như Vành đai 2, cầu Hải Thành và các tuyến kết nối cảng biển - logistics. Đồng thời, gần 1.900 ha khu công nghiệp phía Nam Hải Phòng mở rộng cũng kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ cao cấp cho chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng cư dân trung lưu.

Cùng góc nhìn trên, ông Dương Mạnh Cường, Giám đốc dự án Vinhomes Golden City, Công ty SSM Group, phân tích thêm về yếu tố thị trường. Ông đánh giá, mức giá từ 6,5 tỉ đồng cho một căn liền kề 4 tầng tại Vinhomes Golden City là "vùng giá khá hiếm" trong phân khúc thấp tầng Vinhomes.

"Khách hàng chỉ cần khoảng 1,3 tỉ đồng vốn ban đầu đã có thể tiếp cận sản phẩm. Chính sách hỗ trợ cố định lãi suất 0-6%/năm lên tới 60 tháng giúp người mua chủ động bài toán tài chính dài hạn nên không ít khách hàng đã chuyển từ tìm hiểu sang xuống tiền khá nhanh", ông Cường chia sẻ.

Buổi livestream cũng gợi mở nhiều ý kiến từ giới đầu tư cho thấy Vinhomes Golden City đang chiếm nhiều lợi thế khi bước vào giai đoạn "kích hoạt giá trị", hạ tầng và tiện ích nội khu đồng loạt tăng tốc.

Khu Thiên Hà dự kiến bàn giao từ tháng 9-2026; nhiều tiện ích lớn như bể bơi bốn mùa và các tuyến cảnh quan đã dần thành hình. Đáng chú ý, công viên công viên trung tâm Central Forest 5 ha đã đi vào vận hành từ ngày 9-5, trở thành điểm kết nối cộng đồng, nơi cư dân gặp gỡ, trẻ nhỏ vui chơi và các gia đình tận hưởng không gian thư giãn mỗi ngày.

Liền kề Vinhomes Golden City chinh phục nhà đầu tư bằng giá trị ở thực

Không chỉ thu hút bởi tiềm năng tăng giá, Vinhomes Golden City còn ghi nhận sự quan tâm lớn khi xu hướng tìm kiếm không gian sống chất lượng ngày càng rõ nét tại Hải Phòng.

Xu hướng này bắt nguồn từ việc nhu cầu mua nhà hiện nay đã thay đổi rõ rệt, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung lưu và gia đình trẻ.

"Họ không chỉ tìm một căn nhà để ở, mà hướng đến một môi trường sống hoàn chỉnh, có không gian xanh, tiện ích, cộng đồng và đủ sự riêng tư để nghỉ ngơi", ông Trần Anh Tuấn nói.

Và chuẩn sống này đang hiện hữu tại Vinhomes Golden City với mật độ xây dựng chỉ khoảng 27-30% trên quy mô 240 ha. Phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Dự án sở hữu khoảng 41 ha cây xanh, mặt nước, 5 đại công viên chủ đề cùng hệ tiện ích giáo dục, thể thao và thương mại theo mô hình "all in one".

- Ảnh 2.

Liền kề Vinhomes Golden City là "tuyên ngôn" về một phong cách sống mới tại Hải Phòng

"Nhiều gia đình thích việc con trẻ có không gian vui chơi, ông bà có thể đi bộ công viên hay sinh hoạt cộng đồng ngay trong nội khu. Đó là lý do dòng liền kề hiện được quan tâm nhiều hơn nhờ khả năng vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê", ông Cường đúc kết vấn đề.

Trong nhiều chu kỳ thị trường, bất động sản thấp tầng của Vinhomes luôn được đánh giá cao về khả năng giữ giá và tăng giá nhờ quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch và tiềm năng khai thác thực tế. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhiều dự án như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Ocean Park 1 hay Vinhomes Riverside (Hà Nội) từng ghi nhận mức tăng giá ấn tượng, lên tới 400% khi hạ tầng và cộng đồng cư dân đồng loạt hoàn thiện. Tại Hải Phòng, Vinhomes Imperia cũng tăng giá hơn 200% chỉ sau 6 năm, từ 2018 đến 2024.

Khi hạ tầng phía Nam Hải Phòng bước vào giai đoạn hoàn thiện mạnh mẽ trong các năm 2026-2027, nhiều nhà đầu tư nhận định quỹ hàng thấp tầng của Vinhomes ở vùng giá hiện tại sẽ "tuyệt chủng". Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden City - với lợi thế đón đầu chu kỳ phát triển mới của Dương Kinh - đang trở thành lựa chọn được giới đầu tư ưu tiên xuống tiền sớm để đón biên độ tăng trưởng hấp dẫn trong những năm tới.

