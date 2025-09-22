Hơn 600 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu nhân đạo

LĐLĐ TP HCM vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Chia sẻ giọt máu hồng" đợt 3 năm 2025 tại Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Chương trình đã thu hút hơn 600 cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tình nguyện tham gia hiến máu và thu được 558 đơn vị máu.

Đoàn viên - lao động TP HCM tình nguyện hiến máu

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh hiến máu là hành động nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia vì cộng đồng của giai cấp công nhân thành phố. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ có thể góp phần cứu sống người bệnh mà còn thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho những cuộc đời đang cần sự giúp đỡ.

Năm 2025, chương trình hiến máu tình nguyện "Chia sẻ giọt máu hồng" được LĐLĐ TP HCM triển khai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên - lao động; đưa phong trào này lan tỏa rộng khắp, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài.