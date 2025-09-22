HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hơn 600 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu nhân đạo

Tin-ảnh: T.Nga

Chương trình đã thu hút hơn 600 cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tình nguyện tham gia hiến máu và thu được 558 đơn vị máu

LĐLĐ TP HCM vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Chia sẻ giọt máu hồng" đợt 3 năm 2025 tại Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Chương trình đã thu hút hơn 600 cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tình nguyện tham gia hiến máu và thu được 558 đơn vị máu.

Hơn 600 đoàn viên - lao động tham gia hiến máu nhân đạo- Ảnh 1.

Đoàn viên - lao động TP HCM tình nguyện hiến máu

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh hiến máu là hành động nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia vì cộng đồng của giai cấp công nhân thành phố. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ có thể góp phần cứu sống người bệnh mà còn thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực cho những cuộc đời đang cần sự giúp đỡ.

Năm 2025, chương trình hiến máu tình nguyện "Chia sẻ giọt máu hồng" được LĐLĐ TP HCM triển khai nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên - lao động; đưa phong trào này lan tỏa rộng khắp, trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài. 

Hơn 150 CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện chào mừng Tháng Công nhân

Hơn 150 CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện chào mừng Tháng Công nhân

(NLĐO) - Chương trình thu hút hơn 150 cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ quận 6 tham gia hiến từ 350-450 ml máu

Một doanh nghiệp vận động 600 lao động hiến máu giữa lúc khan hiếm

(NLĐO) - Hiến máu không chỉ là cho đi mà còn được nhận lại tình yêu thương, niềm hạnh phúc khi biết mình đã góp phần thắp lên ánh sáng của sự sống

Đoàn viên - lao động tình nguyện hiến máu giúp khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị

(NLĐO)- Hiến máu là hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người lao động, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các bệnh viện

