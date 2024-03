Hơn 60.000 tỉ đồng đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 30-3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, trong đó có 5 dự án FDI và 10 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn hơn 60.000 tỉ đồng.



Sự kiện trên diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư.





Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh (phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp

5 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 1,5 tỉ USD gồm Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 49 triệu USD, tăng tổng mức đầu tư dự án lên 1,6 tỉ USD; Dự án TVP tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 với tổng vốn đầu tư 176 triệu USD; Dự án Nhà máy Electronic Tripod Việt Nam tại KCN Châu Đức với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD; Dự án thiết bị đầu cuối thông minh BOE Việt Nam giai đoạn 2 tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 277,5 triệu USD; Dự án Sản xuất Bio-based (1,4 Butanediol) BDO với tổng vốn đầu tư 730 triệu USD.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúc mừng các nhà đầu tư

10 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 25.000 tỉ đồng gồm: dự án Nhà máy dược phẩm Reiwa; dự án Khu chung cư cao cấp Phước Hội; dự án Khu dân cư Gia An 1 - Gia An Lakeside; dự án Nhà máy chế biến gỗ sản xuất ván ép container phức hợp tre gỗ và các sản phẩm ngành gỗ công nghiệp từ ngành lâm nghiệp rừng trồng; dự án Nhà máy sản xuất kết cấu thép kỹ thuật cao HTSB; dự án Nhà máy cơ khí công nghệ cao Đại Dũng - Vũng Tàu; dự án Cơ sở lưu trú công nhân tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3; dự án Khu nhà ở sinh thái An Điền tại thị trấn Long Điền; dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ tại KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương; dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ.

Tính đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút được 465 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 33 tỉ USD.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh cho biết các dự án đầu tư này đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam, đầu tư với công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít thâm dụng lao động, năng suất cao, thân thiện với môi trường.