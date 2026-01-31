Hơn 61 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động ở Khánh Hoà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hơn 61 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động ở Khánh Hoà

Thái Tĩnh

(NLĐO) -Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng", Chợ Tết Công đoàn Khánh Hoà năm 2026 tổ chức tại 4 địa điểm; hỗ trợ cho gần 11.000 đoàn viên, người lao động

Sáng 31-1, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Khánh Hoà, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hoà đã khai mạc chương trình "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng 2026" và "Chợ Tết Công đoàn Khánh Hoà năm 2026".

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, cùng lãnh đạo các ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung vui cùng với 350 đoàn viên, người lao động.

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 2.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã sớm ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là các chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng", "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 3.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà, trao quà cho người lao động

Ngay từ đầu tháng 11-2025, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã chủ động chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng đối tượng, kịp thời, công khai và hiệu quả.

Từ nguồn kinh phí của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ 5.080 voucher mua hàng trực tuyến trị giá 500.000 đồng/voucher, cho đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh. 

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 4.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chợ Tết Công đoàn Khánh Hoà năm 2026

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp phục vụ các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, tặng 600 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng" và Chợ Tết Công đoàn năm 2026 tại 4 địa điểm gồm khu vực Nam Khánh Hòa, Bắc Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân và Khu công nghiệp Suối Dầu.

Thông qua chương trình, 10.540 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng/người với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. 

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 5.

Các đại biểu kiểm tra chất lượng sản phẩm tại khu vực Chợ Tết

Chợ Tết Công đoàn năm 2026 thu hút gần 30 gian hàng 0 đồng và gian hàng giảm giá, với nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh, mứt, nước giải khát, trái cây, cà phê, quần áo… 

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 6.

Song song với các hoạt động cấp tỉnh, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, vé xe cho đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh có khoảng 92.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết, với tổng kinh phí gần 47 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tích cực đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo Tết, tiêu biểu như Công ty Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH May Tiến Thuận và các doanh nghiệp tham gia gian hàng 0 đồng, gian hàng giảm giá.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, cho biết trong đợt lũ tháng 11- 2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương trong tỉnh trong đó có nhiều gia đình công nhân, người lao động mặc dù đã được hỗ trợ kịp thời nhưng vẫn còn phải tiếp tục nỗ lực ổn định cuộc sống khi Tết đến xuân về.

Khánh Hoà hơn 61 tỷ đồng chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Khắc Hà trao đổi cùng đại diện các gian hàng giảm giá

Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng" và "Chợ Tết Công đoàn" được tổ chức với phương châm xuyên suốt là "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết", đồng thời chương trình này là sự thể hiện sự chăm lo của cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.



Tin liên quan

Công đoàn Khánh Hoà đổi mới hoạt động để chăm lo, bảo vệ đoàn viên- lao động tốt hơn

Công đoàn Khánh Hoà đổi mới hoạt động để chăm lo, bảo vệ đoàn viên- lao động tốt hơn

(NLĐO) - Sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà quản lý 64.800 đoàn viên Công đoàn

Khánh Hoà: Gần 7.200 ĐV-NLĐ được chăm lo, hỗ trợ trong Tháng công nhân 2025

(NLĐO)- Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Công đoàn Khánh Hoà tổ chức góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Ban Công đoàn Khu Công nghiệp Khánh Hoà quản lý gần 25.000 đoàn viên

(NLĐO) - Ban Công đoàn khu Công nghiệp Khánh Hoà quản lý 85 Công đoàn cơ sở với gần 25.000 đoàn viên tại 4 Khu công nghiệp và 1 Cụm công nghiệp

Khánh Hoà chợ tết Công đoàn công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo