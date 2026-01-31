Hơn 61 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động ở Khánh Hoà

Sáng 31-1, tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Khánh Hoà, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hoà đã khai mạc chương trình "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng 2026" và "Chợ Tết Công đoàn Khánh Hoà năm 2026".

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, cùng lãnh đạo các ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung vui cùng với 350 đoàn viên, người lao động.

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã sớm ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là các chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng", "Chợ Tết Công đoàn – Xuân 2026" và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà, trao quà cho người lao động

Ngay từ đầu tháng 11-2025, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã chủ động chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, thành lập Ban Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng đối tượng, kịp thời, công khai và hiệu quả.

Từ nguồn kinh phí của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ 5.080 voucher mua hàng trực tuyến trị giá 500.000 đồng/voucher, cho đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chợ Tết Công đoàn Khánh Hoà năm 2026

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp phục vụ các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, tặng 600 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng" và Chợ Tết Công đoàn năm 2026 tại 4 địa điểm gồm khu vực Nam Khánh Hòa, Bắc Khánh Hòa, vùng 4 Hải quân và Khu công nghiệp Suối Dầu.

Thông qua chương trình, 10.540 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 1 triệu đồng/người với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Các đại biểu kiểm tra chất lượng sản phẩm tại khu vực Chợ Tết

Chợ Tết Công đoàn năm 2026 thu hút gần 30 gian hàng 0 đồng và gian hàng giảm giá, với nhiều mặt hàng thiết yếu như bánh, mứt, nước giải khát, trái cây, cà phê, quần áo…

Song song với các hoạt động cấp tỉnh, các công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền mặt, vé xe cho đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh có khoảng 92.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết, với tổng kinh phí gần 47 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tích cực đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo Tết, tiêu biểu như Công ty Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH May Tiến Thuận và các doanh nghiệp tham gia gian hàng 0 đồng, gian hàng giảm giá.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà, cho biết trong đợt lũ tháng 11- 2025 đã gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương trong tỉnh trong đó có nhiều gia đình công nhân, người lao động mặc dù đã được hỗ trợ kịp thời nhưng vẫn còn phải tiếp tục nỗ lực ổn định cuộc sống khi Tết đến xuân về.

Ông Nguyễn Khắc Hà trao đổi cùng đại diện các gian hàng giảm giá

Chương trình "Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng" và "Chợ Tết Công đoàn" được tổ chức với phương châm xuyên suốt là "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết", đồng thời chương trình này là sự thể hiện sự chăm lo của cấp uỷ, chính quyền và tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.







