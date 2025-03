Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai truy xét nhanh kẻ dùng gậy sắt đánh người

Chiều 28-3, Công an xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Huỳnh Tấn Khang (SN 2006, ngụ tỉnh Đồng Tháp) do liên quan hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Camera ghi lại sự việc

Một ngày trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một nhóm thanh niên đang ngồi uống nước trong quán cà phê thuộc ấp 7, xã An Phước.

Lúc này, anh N.H.N. (SN 2009, ngụ tỉnh Cà Mau) bất ngờ bị một đối tượng dùng gậy sắt xông vào đánh. Đối tượng này còn có biểu hiện dùng gậy sắt đánh người dân lưu thông trên đường.

Sau hơn 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã An Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự thành lập gần 10 tổ công tác với hơn 70 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiến hành điều tra truy xét.

Huỳnh Tấn Khang bị bắt giữ

Đến gần trưa 28-3, lực lượng công an đã bắt giữ Huỳnh Tấn Khang, được xác định là kẻ trực tiếp cầm cây sắt đánh anh L.H.N thương tích.

Ngoài ra, lực lượng công an còn đưa 5 đối tượng là bạn bè đi chơi chung với Khang về trụ sở để làm rõ.