Hơn 7.000 học sinh trải nghiệm tại Trường Đại học Cửu Long trong ngày 22-3

Ngày 22-3, Trường Đại học Cửu Long tổ chức đón tiếp hơn 7.000 học sinh lớp 12 và 546 giáo viên thuộc 48 trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đến từ Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh tham gia hoạt động trải nghiệm, tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2026.

Quang cảnh một buổi tư vấn

Tại buổi đón tiếp, các em học sinh được nghe ban tư vấn tư vấn giới thiệu những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2026; quy chế tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD-ĐT; các ngành nghề đào tạo và phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long, cơ hội việc làm, các chế độ chính sách…

Đồng thời, các học sinh còn được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các em học sinh liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2026.

Sau khi nghe tư vấn, nhiều học sinh quan tâm đến các vấn đề như: điều kiện và phương thức xét tuyển của nhà trường, thời gian đào tạo, mức học phí, chế độ học bổng, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, các ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin…

Những thắc mắc của các học sinh đều được ban tư vấn giải đáp tận tình, chu đáo, cung cấp những thông tin hữu ích cho các em trong việc lựa chọn ngành nghề.

"Sau khi đến Trường Đại học Cửu Long tham quan, em cảm thấy cơ sở vật chất của trường rất khang trang, hiện đại. Thầy cô thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ sinh viên. Mức học phí của trường rất phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình em, đặc biệt là học phí của nhà trường ổn định, không tăng.

Đây là điều kiện thuận lợi để các em theo học. Em sẽ đăng ký xét tuyển ngành Marketing của Trường Đại học Cửu Long" - em Huỳnh Thanh Thảo, học sinh lớp 12A, THPT Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau - chia sẻ.

Ban tư vấn tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh

Đặc biệt, trong khuôn khổ các buổi gặp gỡ và tư vấn, các thầy cô và các em học sinh còn tham quan cơ sở vật chất của Trường Đại học Cửu Long, được trải nghiệm trực tiếp tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu các ngành nghề đào tạo của các khoa.

Học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn

Nhiều học sinh tỏ ra rất hào hứng và thích thú khi tham gia hoạt động hoạt động trải nghiệm. Từ đó, các em có nhiều sự lựa chọn hơn về ngành nghề, trường và những định hướng của bản thân trong tương lai một cách phù hợp nhất.

Học sinh tìm hiểu về ngành nghề tại các gian hàng

Em Đỗ Phú, học sinh Trường THPT Bình Thạnh Đông ở tỉnh An Giang, phấn khởi cho biết đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động trải nghiệm tại Trường Đại học Cửu Long. Đối với em, điều đó rất là thú vị. Thầy cô và các anh chị sinh viên rất nhiệt tình tư vấn, giúp em hiểu thêm về ngành nghề hơn.