TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi.

HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt tổng cộng 97 năm tù cho nhóm đối tượng bán các nữ nhân viên rót bia

Các bị cáo gồm: Cao Quý Duy (SN 1993), Nguyễn Khoa Khang (SN 2003), Đinh Ngọc Vĩnh (SN 2004), Trần Xuân Nghĩa (SN 1994), Phạm Hoàng Thạch (SN 1995), Trịnh Thị Tơ (SN 1982) và Lê Văn Phê (SN 1991).

Theo nội dung vụ án đầu tháng 4-2024, Duy, Khang, Vĩnh thuê nhà của Thạch ở huyện Krông Năng (cũ), tỉnh Đắk Lắk làm địa điểm chứa chấp nhân viên nữ tham gia rót bia phục vụ khách tại các quán nhậu, quán karaoke.

Khi các nhân viên đi làm, rót bia phục vụ khách đều có người quản lý, theo dõi. Nhân viên nào muốn đi đâu, làm gì đều phải được sự đồng ý của nhóm Duy.

Khi đi làm, toàn bộ những nhân viên nữ buộc phải phục vụ theo yêu cầu của khách, nếu để khách phản ánh thì sẽ bị phạt tiền hoặc bị nhóm Duy bán đi nơi khác.

Trong tháng 4-2024, nhóm của Duy đã bán 3 nhân viên, trong đó có người dưới 16 tuổi cho Trịnh Thị Tơ (SN 1982) và Lê Văn Phê (SN 1991).

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Cao Quý Duy 12 năm tù về tội mua bán người, 20 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Khoa Khang bị tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người, 14 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

Bị cáo Đinh Ngọc Vĩnh bị tuyên phạt 14 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Trần Xuân Nghĩa bị tuyên phạt 6 năm tù về tội mua bán người, 8 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Phạm Hoàng Thạch và Trịnh Thị Tơ mỗi bị cáo 7 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Riêng bị cáo Lê Văn Phê bị tuyên phạt 5 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.