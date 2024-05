Hơn 93% dân số có BHYT, người bệnh đang được chi trả thế nào?

5 nhóm đối tượng tham gia BHYT

Hiện cả nước có 5 nhóm đối tượng tham gia BHYT gồm: Đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng (15,4 triệu người); nhóm do cơ quan BHXH đóng (3,4 triệu người); nhóm đối tượng tham gia BHYT do Ngân sách Nhà nước từ các năm 2015 đến năm 2023 đều có từ 30 triệu đến trên 37,7 triệu người tham gia BHYT; nhóm do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT (22,3 triệu người) và nhóm thứ 5 là đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình (24,9 triệu người).