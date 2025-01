Hơn 96.000 người bệnh đang điều trị, cấp cứu

Báo cáo công tác y tế của Bộ Y tế cho biết ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (29-1), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là gần 60.000 người. Tổng số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đến ngày mùng 1 Tết là hơn 96.000 người.

Khám cấp cứu cho bệnh nhân tại cơ sở y tế. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Cũng theo Bộ Y tế, tổng số bệnh nhân khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế trong 5 ngày Tết, từ 25 đến 29-1 là hơn 373.000 trường hợp.

Gần 12.100 ca phẫu thuật được thực hiện, trong đó hơn 1.900 ca phẫu thuật cấp cứu. Cũng trong thời gian này gần 10.000 trẻ đã chào đời.

Về tình hình khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông, Bộ Y tế cho biết tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 24 giờ qua là 3.676 trường hợp. Tính tổng trong 5 ngày Tết là 13.608 người.

Thống kê trong 5 ngày của kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, số người tử vong nghi do tai nạn giao thông là 82 trường hợp.

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua có 205 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 14 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; chưa ghi nhận ca tử vong.

Cũng trong thời gian này các cơ sở y tế đã khám cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu cho 82 trường hợp, trong đó 31 người phải nhập viện theo dõi, điều trị; chưa ghi nhận ca tử vong.