"Hồn Việt" đậm bản sắc văn hóa Việt của Hoài An

Nhạc sĩ Hoài An với album Hồn Việt đậm bản sắc văn hóa Việt

Sau hơn hai thập kỷ ấp ủ và sáng tác, nhạc sĩ Hoài An chính thức phát hành album "Hồn Việt" - công trình âm nhạc gồm 15 ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Album với những ca khúc từ "Truyền thuyết Cổ Loa" đến "Hoàng đế áo vải" là một hành trình âm nhạc đầy ấn tượng.

Ca khúc đầu tiên thuộc mạch "Hồn Việt" - "Truyền thuyết Cổ Loa" - được Hoài An viết từ những năm 2000-2001. Kể từ đó, Hoài An tiếp tục nối dài dòng chảy âm nhạc sử ca - truyền thuyết - cổ tích bằng những sáng tác như Trương Chi - Mỵ Nnương, Tiếng trống Mê Linh, Ngọn cờ lau… cho đến những ca khúc mới nhất Lý Triều danh tướng, Đức Thánh Trần (2022), Hoàng đế áo vải (2023). "Tôi xem đây là một công trình âm nhạc của đời mình" - Hoài An chia sẻ.

"Lúc cầm được đĩa trên tay, điều đầu tiên tôi muốn làm là về nhà khoe với ba má - người luôn ủng hộ và truyền cảm hứng cho tôi trên hành trình này" - Hoài An nói.

Album "Hồn Việt" là âm nhạc kể chuyện dân tộc.

Album "Hồn Việt" là tập hợp các ca khúc được chia thành 3 nhóm chủ đề: Anh hùng dân tộc (với các ca khúc Tiếng trống Mê Linh, Ngọn cờ lau, Đức Thánh Trần, Lý Triều danh tướng, Hoàng đế áo vải), Truyền thuyết - lịch sử (gồm Chuyện thành Cổ Loa, Tinh thần Đông A, Hào khí Thăng Long, Bạch Đằng Giang...) và Cổ tích (gồm Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thạch Sanh, Trương Chi - Mỵ Nương, Bánh chưng - Bánh giầy).

"Tôi muốn khơi dậy tình yêu sử Việt, lòng tự hào dân tộc qua giai điệu và lời ca. Từ tinh thần Đông A đến chuyện tình dân gian, từ tiếng trống hào hùng đến sự tích chiếc bánh ngày Tết - tất cả đều mang trong mình "Hồn Việt" đậm đà bản sắc" - Hoài An bày tỏ.

Trong tương lai, Hoài An kỳ vọng các ca khúc "Hồn Việt" sẽ lan tỏa rộng rãi tại môi trường học đường, các chương trình lễ hội, biểu diễn cộng đồng, thậm chí cả phim hoạt hình hoặc game giáo dục nếu điều kiện cho phép.

Hoài An cho biết Ba anh - là người đã truyền cảm hứng cho anh về sử Việt, về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá…

Nói về việc theo đuổi mạch sáng tác về Sử ca - Truyền thuyết - Cổ tích, nhạc sĩ Hoài An cho biết: "Ba tôi đã truyền cảm hứng cho tôi về sử Việt, về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá… nên tôi có một tình cảm đặc biệt với sử, văn hóa Việt. Cá nhân tôi cũng được truyền cảm hứng từ các ca khúc tôi được nghe từ nhỏ như Hòn vọng phu (Lê Thương), Trầu cau (Phan Huỳnh Điểu)...

Thực tế tôi viết "Hồn Việt" trong nhiều khoảng thời gian, có lúc vài năm liên tục không viết được bài nào, cũng có khi cứ cách một tuần là có bài mới. Tôi cảm giác được chữ "duyên" với "Hồn Việt", kiểu như đây là điều tôi yêu thích, muốn làm, và sẽ làm được.

Đến nay tôi có khoảng 800 bài, hầu hết đã phát hành, nên khi viết tôi xác định phải có yếu tố "mới" về nhạc hoặc lời, nếu được cả hai thì quá tốt. Tôi thường ưu tiên đường giai điệu đẹp, mượt mà… Tôi chỉ dùng chuyển điệu ấn tượng với một số ít bài".