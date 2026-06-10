Honda Việt Nam khởi động chương trình “Thu xe cũ, đổi xe mới” trên cả nước

Nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cấp phương tiện di chuyển an toàn, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thực tế, thời gian vừa qua, Honda Việt Nam đã triển khai chương trình "Thu xe cũ, đổi xe mới" tại hệ thống các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc và nhận được sự ủng hộ to lớn từ khách hàng.

Tiếp nối thành công đó, năm nay, chương trình "Thu xe cũ, đổi xe mới" sẽ tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Ba sự kiện đầu tiên đã diễn ra tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, Tây Ninh; Khu Công nghiệp Pouyuen Tân Tạo và Trung tâm Văn hóa Lao động, TP HCM, do HVN phối hợp cùng Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố tổ chức.

Ghi nhận tại sự kiện, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Nhiều khách hàng đánh giá mức định giá xe cũ tại các HEAD cạnh tranh và hấp dẫn hơn so với một số đơn vị đã từng tham khảo trước đó. Bên cạnh đó, quy trình thẩm định minh bạch cùng sự tư vấn tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật viên cũng góp phần mang lại trải nghiệm hài lòng cho khách hàng.

Tại sự kiện, HVN mang đến nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách hàng với quy trình bài bản, minh bạch. Kiểm tra xe miễn phí với quy trình kiểm tra chuẩn 10 bước do nhân viên kỹ thuật đến từ các HEAD trực tiếp thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Sau khi kiểm tra và định giá, HEAD sẽ thu mua lại xe cũ để khách hàng có cơ hội lên đời xe mới với mức giá vô cùng tiết kiệm. Toàn bộ xe thu cũ tại sự kiện sẽ được kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Honda tại các HEAD và được phân phối lại trực tiếp qua các HEAD cũng như qua các kênh bán hàng uy tín tại địa phương. Ưu đãi thu cũ đổi mới xe Honda hấp dẫn, với mức hỗ trợ trực tiếp vào giá mua lên tới 3 triệu đồng.

Tại sự kiện còn có nhiều hoạt động tương tác thú vị và vô số phần quà hấp dẫn. Theo đó khách hàng được trải nghiệm lái thử các mẫu xe Honda mới nhất, giúp khách hàng cảm nhận rõ khả năng vận hành mượt mà và công nghệ hiện đại. Đào tạo lái xe an toàn và phụ kiện chính hãng, góp phần nâng cao văn hoá giao thông và giúp người dùng phân biệt phụ kiện chính hãng để lựa chọn cho xe. Tham gia chương trình bốc thăm may mắn, các hoạt động giải trí và trò chơi tương tác với nhiều phần quà giá trị cao.

Đây là cơ hội để khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi từ xe cũ sang các dòng xe mới nhất của Honda - các sản phẩm đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ Euro 3 từ năm 2017, thân thiện với môi trường và đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển lâu dài về độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính ổn định khi vận hành với chi phí sử dụng hợp lý.

Thông qua chuỗi sự kiện "Thu xe cũ, đổi xe mới", HVN tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong việc tối ưu chi phí sử dụng, nâng cao trải nghiệm di chuyển trên mọi hành trình. Thông tin chi tiết về các sự kiện sắp tới sẽ được cập nhật nhanh nhất qua Fanpage Honda Việt Nam. Khách hàng có thể liên hệ HEAD gần nhất để được tư vấn thêm về chương trình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện và sản phẩm, khách hàng có thể truy cập website: https://www.honda.com.vn/, Fanpage chính thức của HVN: www.facebook.com/HondaVietnam hoặc ứng dụng My Honda+.