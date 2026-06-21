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Quốc tế

Hộp đen trái đất chuẩn bị hoạt động

Cao Lực

Sau gần 5 năm phát triển, hộp đen trái đất sẽ được lắp đặt tại bang Tasmania - Úc vào tháng 12 năm nay.

Cấu trúc thép này được thiết kế nhằm thu thập và lưu trữ dữ liệu về tình trạng sức khỏe của hành tinh, bao gồm chỉ số môi trường, khí hậu và "mọi bước đi" của nhân loại trên con đường dẫn đến thảm họa khí hậu.

Dự án được lấy cảm hứng từ hộp ghi dữ liệu chuyến bay, thường gọi là "hộp đen", dùng để lưu trữ thông tin phục vụ điều tra sau tai nạn. Hộp đen trái đất được công bố lần đầu vào năm 2021, trùng thời điểm diễn ra Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) tại TP Glasgow - Scotland. 

Hộp đen trái đất chuẩn bị hoạt động - Ảnh 1.

Hộp đen trái đất là một công trình bằng thép dài 16 m, cao 4 m và được thiết kế để tồn tại sau ngày tận thế Ảnh: EARTH’S BLACK BOX

Sau khi thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế, dự án gần như không có thêm cập nhật trong nhiều năm, làm dấy lên nghi ngờ đây chỉ là một chiến dịch truyền thông hoặc tác phẩm nghệ thuật trình diễn. Tuy nhiên, Giám đốc Jonathan Kneebone của tổ chức phi lợi nhuận Rouser Lab (Úc) khẳng định dự án vẫn đang triển khai. "Trong 5 năm qua, chúng tôi nỗ lực hoàn thiện thiết kế, hệ thống lưu trữ dữ liệu, nguồn dữ liệu, nền tảng trực tuyến, đồng thời phát triển các mô hình tài chính để duy trì dự án trong tương lai" - ông nói.

Theo báo The Guardian, Tasmania được chọn làm điểm lắp đặt nhờ sự ổn định về địa chất và chính trị. Chính quyền địa phương kỳ vọng công trình có thể trở thành một điểm tham quan du lịch độc đáo. Những người đứng đầu dự án lưu ý hộp đen trái đất không nhằm dự báo ngày tận thế, mà đóng vai trò một kho lưu trữ lịch sử, giúp thế hệ tương lai hiểu được quyết định và hành động của nhân loại trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nếu thế giới tránh được thảm họa, công trình sẽ trở thành lời nhắc nhở về một nguy cơ từng hiện hữu nhưng đã được vượt qua.


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