Sức khỏe

Hợp sức mổ khẩn cứu bé trai bị chó cắn nát mặt thương tâm

Hải Yến

(NLĐO) - Đang chơi trước nhà, bé trai bất ngờ bị một con chó cắn trực diện vùng mặt với nhiều tổn thương nguy kịch.

Chiều 30-9, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật khẩn cho bé trai L.H.H. (5 tuổi) bị chó cắn nát mặt nguy kịch.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hồ Vân Phụng, quyền Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với vết thương phức tạp để lộ mô mềm và xương trán.

Tại bệnh viện, bệnh nhi được kiểm soát đường thở, giảm đau, vệ sinh vết thương, tiêm vắc-xin dự phòng uốn ván, dại theo đúng quy định. Đồng thời, bệnh viện kích hoạt cấp cứu liên chuyên khoa phối hợp phẫu thuật cấp cứu bệnh nhi.

Các bác sĩ nhanh chóng phân tích hướng rách của vết thương, dự trù biến chứng vùng mặt và hốc mắt. Cùng với đó, sắp xếp thứ tự can thiệp để vừa không bỏ sót tổn thương sâu, vừa bảo tồn tối đa mô sống, hạn chế sẹo về sau.

Đang chơi trước nhà bé trai 5 tuổi đột nhiên bị một vật nuôi tấn công - Ảnh 2.

Hình ảnh sau mổ khâu phục hồi nhiều lớp, đường khâu theo nếp da, bảo vệ chức năng của mí mắt.

Trong hơn hai giờ phẫu thuật, ê-kíp đã tiến hành cắt lọc tinh tế và tái tạo nhiều lớp mô vùng trán, cung mày, mi trên. Riêng rìa mi và mép mi được khôi phục đúng giải phẫu, đảm bảo chức năng nhắm, mở mắt và bảo vệ hệ thống lệ đạo. Kỹ thuật khâu ẩn theo nếp da, kết hợp tái lập trục lông mày đã giúp tối ưu yếu tố thẩm mỹ.

Sau mổ, bệnh nhi được theo dõi thị lực, chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu chuyên sâu. Hiện tình trạng sức khỏe bé ổn định và được xuất viện. Bé sẽ được theo dõi cắt chỉ, tiếp tục trị liệu sẹo và theo dõi thị lực để tối ưu kết quả thẩm mỹ khi trưởng thành.

Đang chơi trước nhà bé trai 5 tuổi đột nhiên bị một vật nuôi tấn công - Ảnh 3.

Ê-kíp gồm các bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt hợp sức phẫu thuật cho bé trai

"Với vết thương mặt, mi ở trẻ, từng phút đều quý. Tổn thương không chỉ lành hay không mà còn ảnh hưởng đến thị lực, chức năng nhãn cầu, thẩm mỹ vùng hàm mặt và cả tâm lý của trẻ khi lớn lên. Có sự phối hợp liên chuyên khoa ngay từ đầu giúp chúng tôi đánh giá toàn diện và phẫu thuật trong "giờ vàng" - yếu tố then chốt cho kết quả tốt" - BS Phụng cho biết.

Người nhà bệnh nhi kể lại tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc khi bé đang chơi trước nhà. Con chó bất ngờ lao tới, tấn công trực diện vùng mặt gây vết rách hình "ngôi sao" kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu nhiều và có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Theo các bác sĩ, tổn thương do chó cắn ở trẻ nhỏ thường nghiêm trọng do chiều cao của trẻ ngang với đầu chó, dễ gây rách xé mô nhiều tầng, tiềm ẩn nguy cơ sẹo xấu, nhiễm trùng và ảnh hưởng thị lực.

Các bác sĩ khuyến cáo người nuôi thú cưng cần quản lý vật nuôi có trách nhiệm, đặc biệt với giống chó có bản năng bảo vệ cao; chó phải được rọ mõm, dùng dây dắt khi ra ngoài, tiêm phòng dại đầy đủ, tẩy giun định kỳ; tuyệt đối không để trẻ chơi một mình với chó, kể cả chó nhà đã quen.

Khi trẻ bị chó cắn, cần rửa vết thương ít nhất 15 phút bằng nước và xà phòng; che bằng gạc sạch và đưa trẻ đến bệnh viện ngay; không tự bôi thuốc lá, thuốc màu, không tự khâu vết thương tại nhà.

